ERC dona un 'ultimàtum' al PSC per investir Illa: sobirania fiscal o repetició electoral

L'equip d'ERC que negocia amb el PSC investir Salvador Illa com a president de la Generalitat i evitar així una repetició electoral ha llançat un 'ultimàtum' als socialistes per comptar amb els seus vots: "sense un pas endavant clau i decisiu cap a la sobirania fiscal no hi haurà cap acord d´investidura possible".

En un article publicat aquest dilluns a La Vanguardia que signen Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernàndez i Oriol López, els republicans afirmen que Catalunya necessita avui dia "un pas de gegant" que suposi "un canvi de model de finançament estructural, permanent i irreversible".

"Catalunya ha de deixar de ser tractada com a menor d'edat", avisen els signants, que afegeixen: "Necessitem un finançament singular que avanci cap a la plena sobirania fiscal, basada en la relació bilateral amb l'Estat i la recaptació, la gestió i la liquidació de tots els impostos". "Que contempli abonar a l'Estat els serveis que realment presta a Catalunya i atengui la solidaritat necessària amb la resta de territoris", afegeix l'equip negociador d'ERC.

En aquest sentit, els republicans deixen un missatge 'clar' a l'article: "Sense un pas endavant clar i decisiu cap a la sobirania fiscal no hi haurà cap acord d'investidura possible". "No podem avalar un Govern -prossegueixen- que renunciï a resoldre el dèficit fiscal que fa dècades que llasta el progrés social i econòmic de Catalunya".

Alhora, ERC adverteix que no renuncia a la convocatòria d'un referèndum davant "la persistència d'un conflicte polític de sobirania entre Catalunya i l'Estat espanyol, encara irresolt".

"Cal que el PSC assumeixi aquesta realitat, deixi de donar l'esquena i s'impliqui activament en la construcció d'aquesta solució política", consideren els dirigents d'ERC, que esperen que tant els socialistes catalans com el PSOE "posin sobre la taula la seva proposta per resoldre el conflicte polític, perquè encara no ho han fet".

"Si el Partit Socialista compleix els acords que queden per complir, i demostra estar compromès amb els passos endavant que Catalunya necessita, estarem en disposició d'assolir un bon acord per al país", indiquen, però adverteixen que "queden menys de dues setmanes per al termini que hem fixat per aconseguir-ho".

"Si no fos així, respectuosament ens aixecarem de la taula i els convidarem a buscar les majories alternatives amb què vulguin compartir i definir el nou cicle polític. Perquè Catalunya no mereix unes noves eleccions, però tampoc un Govern que li giri l'esquena", conclouen.