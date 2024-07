Ernest Maragall es dona de baixa d'ERC per la polèmica dels cartells

L'exconseller i exlíder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, aquest dilluns ha decidit pronunciar-se per primera vegada en públic sobre la polèmica dels cartells que es burlaven de la malaltia del seu germà i que van sortir de dins del seu propi partit, Esquerra. Una polèmica que ha sacsejat el partit i que amenaça amb enquistar-se. Ho ha fet per anunciar que es dona de baixa d'ERC per l'"espectacle vergonyós" que ha donat el partit amb tot aquest assumpte.

Maragall reacciona així després de publicar-se aquest dilluns una entrevista al 'Menorca - És Diari' en la qual, també per primera vegada, l'exjefe de comunicació es pronunciava sobre l'assumpte. Moya s'ha defensat assegurant que no és el responsable dels cartells, malgrat que el partit sí que l'assenyala a ell i li hagi obert un expedient sancionador que podria acabar amb la seva expulsió com a militant.

Segons l'exposició de Moya, la responsabilitat dels fets s'ha de dividir en dues parts. En primer lloc, assegura que els autors materials dels cartells van ser el grup de joves que treballava de forma encoberta per al partit fent campanyes per beneficiar a ERC però sense portar el segell del partit. En segon lloc, defensa que el responsable polític últim és l'exviceconseller Sergi Sabrià, ja que el situa com el creador d'aquest grup de persones que treballava a l'ombra del partit.

El relat que fa Moya és que aquests joves van tirar endavant la iniciativa dels cartells sense encomanar-se a ningú de l'organigrama oficial del partit i, quan va esclatar la polèmica, ERC ha decidit endossar-li a ell la responsabilitat com a "cap de turc" per protegir a Sabrià, ja que fins fa poc era membre del Govern.