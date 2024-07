La fiscalia demana 9.000 euros de multa a Gordillo per agressió sexual a una treballadora

La fiscalia demana 9.000 euros de multa al periodista Saül Gordillo per agressió sexual a una treballadora del digital ‘Principal’, que ell dirigia el desembre del 2022. Gordillo hauria tocat els glutis i els genitals de la jove redactora mentre eren en una discoteca després del sopar de Nadal de l'empresa el desembre del 2022 sense el consentiment explícit de la jove. L’exdirector del digital també està investigat en un altre jutjat per una altra agressió sexual a una altra treballadora aquella mateixa matinada mentre la duia a casa en cotxe.

Segons la fiscalia, cap a les 2.40 hores de la matinada del 2 de desembre del 2022 diversos treballadors del diari i el mateix Gordillo eren a la discoteca Apolo del Paral·lel de Barcelona després del sopar de Nadal de l’empresa i unes copes al Port Olímpic. En un ambient “festiu, alegre i molt desenfadat”, Gordillo, “presumint unilateralment una aquiescència de la dona”, va “aprofitar” que la redactora era al seu costat de feia estona per posar la seva mà dreta “dissimuladament” a l’esquena d’ella. Tot seguit va baixar la mà fins a la zona dels glutis, on la va mantenir uns breus instants.

Com que veia que la jove semblava que no reaccionava, va posar la seva mà esquerra per sota del camal del pantaló curt de la cama esquerra de la noia. Va arribar fins a la zona genital, on la va mantenir també breus instants i la va retirar. La festa entre els treballadors va durar almenys 12 minuts més, fins que Gordillo va marxar del grup on hi havia la treballadora.

Aquesta situació ha provocat que la jove hagi estat diagnosticada d’estrès posttraumàtic, però no ha reclamat cap indemnització.

Per tot això, el ministeri públic acusa Gordillo d’un delicte d’agressió sexual i li demana 9.000 euros de multa, llibertat vigilada durant dos anys i tres anys d’inhabilitació per a qualsevol ofici o professió, remunerat o no, que comporti contacte regular i directe amb menors d’edat.

Gordillo té una altra causa oberta per delicte sexual suposadament ocorregut aquella mateixa matinada. En aquest cas la denunciant és una altra treballadora del mitjà digital, que denuncia que el periodista va agredir-la sexualment quan la tornava a casa en cotxe a Badalona, a quarts de cinc de la matinada. Segons el relat de fets, la dona es trobava afectada pel consum de begudes alcohòliques i Gordillo "li va practicar sexe oral (...) sense introducció de cap mena de membre corporal". La dona li va dir que s'aturés i ell ho va fer.