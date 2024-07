Junts anuncia que tombarà la senda d'estabilitat del Govern

Junts ha anunciat que votarà en contra de la senda d'estabilitat del Govern, el pas previ necessari per iniciar l'elaboració dels Pressupostos de 2025. Pocs minuts abans de la votació, la formació postconvergent ha explicat que s'oposarà als objectius de dèficit, la qual cosa suposa que l'Executiu no tindrà la majoria requerida per treure la iniciativa endavant. L'anunci de Junts s'ha produït poc després que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegurés en el ple que les xifres de l'Executiu "fan impossible justificar un vot en contra de la senda d'estabilitat".