Mor l'actriu i model Teresa Gimpera als 87 anys

Teresa Gimpera i Flaquer ha mort aquest dimarts a Barcelona als 87 anys, segons han confirmat fonts del Departament de Cultura. Nascuda a Igualada el 21 de setembre del 1936 es va traslladar amb els seus pares a la capital catalana, on van exercir la professió de mestre. De ben jove va començar la carrera com a model publicitària i el 1965 va debutar com a actriu de cinema a la pel·lícula 'Fata Morgana', de Vicente Aranda. La seva carrera la va dur a rodar films a Espanya, França i Itàlia. Gimpera va ser un dels noms destacats del moviment conegut com a 'Gauche Divine' a la darreria de la dècada dels 60 del segle passat, protagonitzat per intel·lectuals i artistes d'esquerres de Barcelona.

A principis dels anys 80 Gimpera va fer un pas enrere en la carrera com a intèrpret cinematogràfica i en va fer un endavant com a empresària, amb la fundació de l'agència i escola de models Gimpera Models.

A banda d'aquestes facetes també en va cultivar una com a escriptora, amb llibres com 'Claves para saber estar' o 'Y se nota por fuera. Cómo alcanzar una esplèndida madurez'.

En l'àmbit personal, Gimpera es va casar de jove amb Octavi Sarsanedas, amb el qual va tenir tres fills. Anys més tard, el 1990, es va casar amb l'actor de cinema californià Craig Hill, que va morir el 2014.

La vetlla per les despulles de Gimpera es farà aquest dimecres de les quatre de la tarda a les vuit del vespre i el dijous de les nou del matí a la una del migdia. La cerimònia de comiat serà a dos quarts de dues del migdia, tot plegat al tanatori de Sant Gervasi.