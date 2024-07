Sánchez es reunirà amb Aragonès aquest dimecres per intentar investir Illa

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran aquest dimecres a Barcelona en plenes negociacions d'ERC i PSC per investir el candidat socialista, Salvador Illa, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN. La reunió entre Aragonès i Sánchez podria servir per accelerar una entesa entre ERC i PSC. Es tracta de la primera trobada oficial entre els dos presidents el 2024. La darrera va ser el 21 de desembre de l'any passat. Els republicans volen tancar un preacord amb el PSC abans que acabi el mes de juliol, tal com va explicar la secretària general d'ERC, Marta Rovira, la setmana passada.