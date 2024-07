Un brot de salmonel·losi en un bar deixa almenys 22 intoxicats després de menjar truita de patates

Almenys 22 persones van resultar intoxicades després d’ingerir, el dissabte 20 de juliol, truita de patates amb salmonel·la al bar La Ravala, al barri del Raval de Barcelona. La propietària del local va notificar, el 23 de juliol, el possible brot de salmonel·losi a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), segons confirmen fonts d’aquest organisme. La notificació a l’agència es va produir el mateix dia en què diferents afectats van començar a escriure les seves queixes en el perfil de Google de l’establiment, que té com a especialitat precisament la truita de patates.

L’origen del brot «sembla que és», segons l’ASPB, «la ingesta d’una truita de patates que es va servir el 20 de juliol». De les almenys 22 persones afectades, quatre van requerir un ingrés hospitalari (tres a Barcelona i una a Madrid). Un dels ingressats va ser un menor d’edat, que ja ha sigut donat d’alta. L’Agència de Salut Pública de Barcelona està portant a terme la gestió del brot, que inclou la «investigació epidemiològica» i d’«inspecció sanitària», i la «posada en marxa de les mesures de control adequades». Així, es descarta, de moment, tancar el local, ja que encara s’està estudiant què va passar.

Denúncia grupal

El mateix dia en què es va notificar el brot, el Servei de Control Alimentari i Intervencions de l’agència va informar al local que no utilitzessin els ous i que canviessin de marca. A més, ja s’ha portat a terme una inspecció al local i s’han recollit mostres que s’analitzaran al laboratori de l’ASPB.

Diversos clients afectats s’han organitzat en un grup de WhatsApp. Van ser ells els que van donar la veu d’alarma a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Estan valorant posar o no una denúncia conjunta i creuen que hi ha molta més gent afectada de la registrada, ja que entre els clients hi havia molt turista que segurament ja se n’ha anat de la ciutat. «Avui [dijous] és el primer dia que estem millor tots», explica T., un dels afectats. De les quatre persones que van haver d’ingressar a l’hospital, un va ser un menor, de 15 anys, de nacionalitat argentina, que dilluns va viatjar amb els seus pares de Barcelona a Madrid, i allà es va trobar tan malament que va estar ingressat fins a aquest dijous a l’Hospital Gregorio Marañón.

A més, una altra dona està ingressada des de dilluns a l’Hospital Dos de Maig, una altra des de dimarts al Centre Mèdic Teknon i una altra des de diumenge a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Tots els afectats, ingressats inclosos, tenen en comú que van estar el dissabte 20 a La Ravala i van menjar truita de patates.

Infecció intestinal

La salmonel·losi és una infecció intestinal produïda pel bacteri salmonel·la que acostuma a causar gastroenteritis. Els símptomes més freqüents de la salmonel·losi són dolor abdominal, febre, mal de cap, nàusees i vòmits. Aquests símptomes solen ser lleus i apareixen entre un i tres dies després de la infecció. Acostumen a durar entre quatre i set dies i a desaparèixer sense cap tractament.

De vegades, no obstant, la diarrea pot ser greu i es requereix l’hospitalització del pacient. Les persones més vulnerables són els nens, les persones grans i les que pateixen malalties cròniques.

La malaltia es contrau al menjar aliments contaminats. Solen ser aliments d’origen animal, com ous, carn, aus i llet, però també fruita i verdura. També es pot transmetre de persona a persona si no es renten bé les mans després d’anar al lavabo o manipular aliments contaminats. Una altra via de contagi és el contacte amb animals infectats.

Per prevenir-la, és necessari aplicar mesures de control i higiene en totes les fases de la cadena alimentària, des de la producció agrícola fins a la llar (correcta higiene de mans, rentar bé els aliments i separar bullits i crus i evitar el consum de llet crua, ous i carn crua o poc cuinada i aigua no tractada de llacs i rius).