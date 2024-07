Una persona ha mort i tres més han resultat ferides -una de crítica, una de greu i una de lleu- en caure 50 metres per l'esfondrament d'un mirador en construcció a la Vall de Boí (Alta Ribagorça). La defunció l'ha confirmat l'alcalde de Durro -pedania de la Vall de Boí- a Catalunya Ràdio, per bé que encara no s'ha comunicat de forma oficial. Segons han explicat els Bombers, els fets han tingut lloc cap a dos quarts de sis de la tarda a la muntanya coneguda com La Roca d'Espà. Els quatre afectats serien operaris que treballaven en la construcció del mirador quan l'estructura ha cedit. Un helicòpter conjunt de SEM i Bombers, un helicòpter dels Pompiers d'Aran i una ambulància del SEM han acudit a l'indret.