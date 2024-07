Un mort i tres ferits en caure 50 metres per l'esfondrament d'un mirador en construcció a la Vall de Boí

Una persona ha mort i tres més han resultat ferides -una de crítica, una de greu i una de lleu- en caure 50 metres per l'esfondrament d'un mirador en construcció a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La defunció l'ha confirmat l'alcalde de Durro -pedania de la Vall de Boí- a Catalunya Ràdio, per bé que encara no s'ha comunicat de forma oficial. Segons han explicat els Bombers, els fets han tingut lloc cap a dos quarts de sis de la tarda a la muntanya coneguda com La Roca d'Espà. Els quatre afectats serien operaris que treballaven en la construcció del mirador quan l'estructura ha cedit. Un helicòpter conjunt de SEM i Bombers, un helicòpter dels Pompiers d'Aran i una ambulància del SEM han acudit a l'indret.

El fet es tracta com un accident laboral i els Mossos d'Esquadra s'ocupen de la investigació. El cos de la víctima mortal ha quedat en un lloc d'accés difícil i els serveis d'emergència s'han hagut de despenjar amb cordes per arribar-hi.

L'alcalde de Durro, Enric Plaza, ha explicat a Catalunya Ràdio que pel que sembla "ha cedit un dels pals de l'estructura en què treballaven els operaris", i que el mateix pal "ha provocat que girés una passarel·la suspesa" que havia de connectar amb el mirador.

Plaza ha explicat que l'accident ha provocat un mort, un ferit molt greu, un de greu i un de lleu. L'alcalde ha lamentat el succés i ha mostrat el condol a la família de la víctima.

D'altra banda, els Mossos han explicat que el ferit menys greu ha estat traslladat en ambulància a l'hospital de Vielha, que al ferit greu se l'ha dut en ambulància a l'hospital de Tremp i que el ferit crític ha estat dut en helicòpter a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.