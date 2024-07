Marquen una tintorera i una escurçana violeta al cap de Creus per fer-ne seguiment i protegir les espècies

L'Associació Catalana per una Pesca Responsable (ACPR) ha marcat una tintorera i una escurçana violeta al cap de Creus (Alt Empordà) per fer-ne seguiment. Aquesta és la tercera vegada que s'aconsegueix marcar tintoreres a la zona, després de dues sortides anteriors l'any passat i l'anterior en què es van poder col·locar senyals GPS a quatre i set exemplars, respectivament. La d'aquest diumenge ha estat "una jornada difícil pel vent i els corrents marins" i només ha permès capturar un tauró als volts de les quatre de la tarda. L'objectiu del marcatge és obtenir dades dels moviments dels taurons per protegir l'espècie, que està amenaçada i pateix una davallada de població.