ERC i PSC arriben a un preacord per investir Salvador Illa

Dos mesos i mig després de les eleccions del 12 de maig i després d'una reunió maratoniana de la direcció que s'ha allargat gairebé 10 hores i marcada pels recels interns, ERC ha aconseguit un preacord per a investir president de la Generalitat al líder del PSC, Salvador Illa. Per a arribar al pacte, els dos partits han hagut de desencallar el punt principal de la negociació: un nou finançament per a Catalunya que doni més poder de decisió a la Generalitat sobre els seus recursos. A l'espera de la lletra petita, els republicans han exhibit que han arrencat grans concessions als socialistes. La principal: un concert econòmic que han venut a so de bombo i platerets que suposarà la sortida del règim comú. L'última paraula la tindran ara els 8.700 militants d'ERC, que votaran el divendres en una consulta vinculant la pregunta de la qual està per definir.

La portaveu del partit, Raquel Sans, acompanyada per tota l'executiva del partit, ha proclamat que han aconseguit pactar la "sobirania fiscal", és a dir, la famosa clau de la caixa. "L'Agència Tributària de Catalunya gestionarà, recaptarà, liquidarà i inspeccionarà tots els impostos", ha assegurat. A l'espera de la concreció del calendari, ha avançat que Catalunya recaptarà el 100% de l'IRPF en la declaració de la renda de l'any 2026 i que el mateix passarà amb la resta de tributs, com l'IVA i l'impost de societats. "Es tracta d'una reivindicació històrica", ha sentenciat.

Més enllà del finançament, que requerirà de modificacions legislatives que dependran de la majoria del Congrés, ERC ha tret pit d'altres assoliments com la creació d'una conselleria específica de política lingüística per a potenciar el català. Illa havia rebutjat fins ara la seva existència i defensat que aquesta qüestió depengués de Presidència. Es mantindran unes altres que porten el segell dels republicans, com les de Feminismes i Acció Exterior.

En la carpeta del conflicte territorial, la cúpula de Calàbria ha defensat la creació d'una "convenció nacional per a la resolució del conflicte polític" que presidirà ERC i a la qual estaran convidats els partits catalans sense que això suposi la desaparició de les taules de negociació que tenen amb el PSOE. Caldrà veure l'encaix d'aquest nou instrument, que els republicans entenen que ha de suposar un debat i un acord que acabi sent confirmat per la ciutadania. No ha esmentat, no obstant això, la paraula referèndum.

El pacte, no obstant això, només pot qualificar-se de preacord no definitiu, ja que ara els republicans hauran de sotmetre-ho a votació de la seva bases en una consulta interna que es durà a terme tant de manera telemàtica com presencial aquest divendres. Així ho ha comunicat el partit en una reunió en línia convocada d'urgència amb la militància aquesta mateixa tarda. És a dir, els 8.700 afiliats d'ERC tindran l'última paraula sobre si fer president a Illa.

De fet, fins i tot abans que es coneguessin detalls del preacord, hi ha dirigents que ja han alçat la veu per a oposar-s'hi. És el cas de la diputada en el Congrés Pilar Vallugera. El seu missatge a les xarxes socials va ser tan contundent com aclaridor: "No". No feia falta res més perquè quedés clar que, sens dubte, la dirigent està en contra del "sí" a la investidura d'Illa. No ha estat l'única veu que s'ha pronunciat públicament, però sí la més significativa. Es dona la circumstància que és una de les signants del manifest a favor de la renovació de lideratges rubricat també per Rovira i que va ser interpretat com una petició de retirada de Junqueras de cara al congrés del 30 de novembre.

Canvi de cicle

Per a aconseguir l'aval d'ERC, el PSC ha hagut de vèncer fortes reticències dels republicans. En la nit electoral del passat mes de maig, els republicans es van desmarcar de qualsevol negociació amb els socialistes. No obstant això, passat un temps, ERC ha reconsiderat la seva negativa sabent que tornar a noves eleccions, amb la seva situació de feblesa, era una opció molt arriscada.

El pacte PSC-ERC per a la presidència de la Generalitat també suposa un canvi de cicle polític a Catalunya i trenca definitivament l'etapa parlamentària on eren les majories independentistes les que decidien les investidures. Des de 2012 tots els presidents de la Generalitat -Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès- s'havien triat pel concurs de partits nacionalistes i independentistes. Aquesta vegada no serà així: la presidència de Illa serà fruit d'un pacte entre el constitucionalisme i l'independentisme.