Aquesta és la pregunta que respondran els militants d'ERC sobre el pacte amb el PSC per a investir a Illa

Les bases d'ERC tindran l'última paraula sobre el pacte PSC-ERC per a la investidura de Salvador Illa i aquest divendres votaran de forma telemàtica -encara que també hi haurà format presencial- per donar el seu aval o tombar el que s'ha acordat. Els 8.700 militants estan cridats a respondre la pregunta que ja ha donat a conèixer el partit: "Estàs d'acord que Esquerra Republicana voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i la protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades?".

Tot això el dia que s'han donat a conèixer els detalls de l'acord, que més enllà del concert econòmic, però sense quota i amb quota de solidaritat, contempla un nou fòrum en el marc del Parlament per abordar la resolució del conflicte polític, que "la política lingüística tingui rang de Departament" per a l'impuls del català, que es mantingui el departament d'Acció Exterior i la xarxa actual de delegacions, incrementar el tipus impositiu vinculat als casinos fins a deixar-ho com preveia la norma anterior i intentar frenar el Hard Rock, així com la participació de la Generalitat a la gestió de l'Aeroport del Prat.

Més enllà del relat de l'acord, en què PSC i ERC s'insten a donar continuïtat a un projecte comú d'esquerres, que passa per una entesa entre federalistes i independentistes, es dóna ales a l'obra de Govern impulsada per l'executiu de Pere Aragonès amb mesures com l'energètica pública, el desplegament del traspàs de Rodalies, o el manteniment dels impostos de successions i patrimoni en els tipus actuals, sense implementar propostes de deflactació de l'IRPF -un impost que es rebaixarà per a rendes menors de 35.000 euros-. A més, es mantindrà l'oficina de la renda bàsica de ciutadania i la gratuïtat a infantil 2 i s'avançarà per fer gratuït i universal el cicle de 0 a 3 anys.

El PSC s'ha conjurat per mantenir silenci fins que la militància dels republicans es pronunciï. El partit de Salvador Illa ha convocat per dissabte una reunió extraordinària de la direcció per gestionar el resultat de la consulta d'ERC amb la vista posada que la setmana que ve es pugui celebrar el ple d'investidura si li garanteix el 'sí' dels seus 20 diputats. Qui tampoc s'ha pronunciat fins ara sobre el preacord ha estat Oriol Junqueras, malgrat que els negociadors tenen l'esperança que s'acabi "remant a favor" i defensant amb Marta Rovira l'acord.