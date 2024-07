Els comuns tanquen un pacte amb el PSC per a la investidura d'Illa

Els Comuns han tancat un pacte amb el PSC per a tirar endavant la investidura de Salvador Illa, segons han confirmat fonts coneixedores de les negociacions. L'espai liderat per Jéssica Albiach ha convocat una reunió del Consell Nacional aquest dimecres al matí per a explicar els termes (per ara desconneguts) i ratificar l'entesa. Aquest acord arriba després del preacord entre els socialistes i ERC, anunciat aquest dilluns i que serà sotmès a consulta de la militància aquest divendres. Si les bases republicanes acaben avalant-lo, Illa disposaria de la majoria absoluta necessària per a ser investit en primera volta, al llarg de la setmana que ve, amb 68 dels 135 escons de la cambra catalana.