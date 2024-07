Dues detingudes per agafar les targetes de crèdit de les persones que cuidaven i fer reintegraments de fins a 900 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat dues dones de 60 i 56 anys per estafes bancàries amb targetes de crèdit a persones vulnerables a qui cuidaven. Les detencions són el resultat de dues investigacions diferents. En el primer dels fets, la dona va fer un reintegrament per valor de 800 euros en una entitat bancària d'Abrera. En el segon, l'arrestada va fer quatre reintegraments amb un valor total de 900 euros en una entitat bancària de Sant Andreu de la Barca. Les presumptes autores van accedir als domicilis de les víctimes utilitzant les claus que tenien per la seva condició de cuidadores i van sostreure les targetes bancàries de les víctimes.

En ambdós casos, van ser gravades per les càmeres de seguretat de les entitats financeres i això va permetre la seva identificació.

Les detingudes van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell.