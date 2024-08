Cau una banda que produïa llaminadures amb cannabis

Elaboraven xocolatines, gominoles i altres productes salats, com crispetes, amb el component psicoactiu del cànnabis, el THC, que després enviaven a Itàlia, França i Alemanya, a més de distribuir-les en associacions cannàbiques de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així actuava una banda desarticulada el 8 de juliol pels Mossos d’Esquadra en una operació en què es va desmantellar un laboratori a Badalona en què es produïen aquests productes amb cànnabis.

Els agents van fer sis entrades i escorcolls, entre elles una a l’obrador de Badalona i tres a associacions cannàbiques de Barcelona. Hi ha cinc detinguts per tràfic de drogues, un delicte contra la propietat industrial i pertànyer a un grup criminal. El grup operava en un obrador de Badalona, des d’on fabricava i distribuïa els diferents snacks que contenien cànnabis

Va ser el gener passat quan els Mossos van detectar a Badalona un local que es feia servir per fabricar i vendre productes alimentaris que contenien D-9-tetrahidrocannabinol (THC), el principi del cànnabis.

Agents de la Unitat Central de Consum dels Mossos van comprovar un moviment constant de persones entrant i sortint del local. Al final de la jornada, els sospitosos sortien carregats amb caixes de cartró precintades, seguidament pujaven a un taxi i repartien les comandes a nivell local o bé les portaven a una empresa de transport per fer l’enviament internacional.

Dins les caixes hi havia xocolatines, bosses de patates, salses, crispetes, gominoles o cacau instantani entre d’altres. La policia va agafar mostres d’aquests productes i es van enviar a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona. Després d’una anàlisi, es va detectar que contenien THC en quantitat suficient per suposar un risc elevat per a la salut de la població, ja que aquest component té un percentatge alt de principis actius de cannabinol.

Després de reunir tota la informació, els agents van realitzar el 8 de juliol sis entrades i escorcolls a locals de Badalona, Granollers, i Cunit, en què van ser detinguts cinc sospitosos, encara que el jutjat de Badalona finalment no va ordenar l’ingrés a la presó de cap d’ells.