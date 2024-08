La CUP creu que el pacte PSC-ERC tanca "l'1-O en clau autonomista"

La diputada de la CUP Laia Estrada ha assegurat aquest divendres després de l'aval de la militància d'ERC al pacte amb el PSC que aquest acord suposa "el tancament de l'1-O en clau autonomista i d'encaix amb l'Estat". En un vídeo publicat a la xarxa X, Estrada creu que l'acord significa que ERC "està assolint les pretensions de CiU prèvies a l'1-O". La diputada de la CUP ha qualificat de "mala notícia" que torni al Govern i la Presidència de la Generalitat el PSC "més de dretes i més espanyolista de la història". I ha avisat que si l'acord pel canvi del sistema de finançament "s'acaba fent una realitat", s'estarà "entregant a Illa les claus de la caixa perquè implementi les mesures que l'Estat i la patronal volen fer a Catalunya".

Per la CUP, l'acord entre el PSC i ERC és "autonomista" i "no porta a fer cap avenç cap a la independència". De fet, asseguren que amb els socialistes catalans i amb el PSOE "no hi ha possibilitat d'avenç ni en termes socials ni nacionals".

De fet, Estrada ha carregat contra el PSC, tot dient que "es manifestava al costat de l'ultradreta" contra el dret a l'autodeterminació, que defensa "un model turístic depredador, l'especulació amb l'habitatge, que nega el canvi climàtic i que és indiferent a l'emergència lingüística". També els ha vinculat amb els casos de corrupció Mercuri, Innova i Inipro.

La diputada també creu que l'acord entre socialistes i republicans és "continuista" pel que fa al model econòmic actual, que "ha portat a desigualtats socials, la crisi d'habitatge, l'emergència climàtica i al col·lapse dels serveis públics".

Estrada ha assegurat que la CUP farà "oposició" des del Parlament "des d'una perspectiva independentista i d'esquerres". I ha afegit que treballaran als carrers per "tornar a recuperar un moviment popular independentista ampli" que permeti "reprendre el conflicte amb l'Estat i una agenda social i nacional al servei de la majoria de la població catalana".