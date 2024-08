Illa comunica a Rull que té la majoria per ser investit president de la Generalitat

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha comunicat al president del parlament, Josep Rull, que ja té la majoria suficient per ser investit president de la Generalitat. Així ho ha anunciat el mateix Illa en una intervenció a la Comissió Executiva del partit just l'endemà que la militància d'ERC avalés el pacte amb els socialistes. Illa ha celebrat els "bons" acords amb ERC i comuns i s'ha compromès a complir-los "íntegrament" malgrat "els inconvenients, les dificultats i les qüestions sobrevingudes". Sobre la carpeta del finançament, Illa ha remarcat que Catalunya té dret a un model singular i ha afirmat que aquest sistema s'ha ideat "sense perjudicar ningú". "Els acords no van contra ningú", ha subratllat Illa.

Illa s'ha pronunciat així en una intervenció en obert davant els membres de la Comissió Executiva del partit. El PSC va convocar aquesta executiva extraordinària el dimarts, just l'endemà que ERC anunciés un preacord amb els socialistes per a la investidura d'Illa.

Des de llavors el PSC no ha fet declaracions públiques per valorar aquest pacte, ni tampoc l'acord amb els comuns anunciat el dimecres. De fet, les úniques valoracions van venir de la número 2 del PSC i líder de l'equip negociador dels socialistes, Lluïsa Moret, que va celebrar els acords i en va destacar "l'ambició i solidesa".