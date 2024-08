Rull contactarà amb els grups per fer dilluns la ronda de contactes per fixar la investidura d'Illa

El president del Parlament, Josep Rull, contactarà en les properes hores amb els grups parlamentaris per tancar la preceptiva ronda de contactes i poder fixar així una data per convocar el ple d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Rull ho farà després que el candidat socialista ja li hagi comunicat la seva voluntat de sotmetre's al debat, un cop considera que té els suports necessaris després de tancar els acords amb ERC i els comuns. La intenció de Rull és començar la ronda amb el PSC i continuar amb els republicans i els comuns. Posteriorment, es faria la trobada amb la resta de grups. També vol que la ronda de contactes sigui presencial.

En cas que l'agenda de tots els representats dels grups acabi quadrant per al mateix dilluns, es convocaria una sessió de la Diputació Permanent com a molt d'hora per a l'endemà, el dimarts dia 6 d'agost. Un cop fet aquest pas, el ple d'investidura podria celebrar-se 24 hores més tard, el dimecres, tot i que els terminis podrien allargar-se més.