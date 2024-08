Els CDR desconvoquen la mobilització contra la investidura d'Illa prevista pel dilluns al matí

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han decidit desconvocar la mobilització contra la investidura de Salvador Illa prevista pel dilluns al matí a l'Estació de França de Barcelona. En una piulada han argumentat la decisió per "les circumstàncies canviants d'aquests dies". De totes maneres, han assegurat que mantenen la crida a l'independentisme a "trobar-se ben aviat". Aquest moviment dels CDR arriba tot just una hora després que l'ANC hagi decidit desmarcar-se de la convocatòria.

En un inici l'ANC hi havia donat suport i havia fet arribar un correu als socis del Barcelonès informant de la mobilització, tot i no convocar-la. Aquest migdia, però, han explicat que finalment han decidit no participar-hi "davant els missatges confusos i contradictoris esdevinguts les darreres hores".