El Parlament activa la maquinària aquesta setmana per a la investidura de Salvador Illa

El líder del PSC, Salvador Illa, afronta la setmana en què, previsiblement, serà investit nou president de la Generalitat. Després de tancar els acords amb ERC i amb els Comuns per poder comptar amb els seus vots, el socialista va demanar que el ple d'investidura fos "el més aviat possible" per poder començar a governar. Per això el Parlament ja ha engegat la maquinària per poder convocar la sessió i està previst que aquest dimarts el president de la cambra, Josep Rull, faci la ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris i que convoqui la Diputació Permanent. Encara que Illa ja dona per feta la presidència, el possible retorn de Puigdemont i la incògnita sobre el vot de Jovent Republicà afegeixen incertesa a la investidura.

El PSC va celebrar aquest dissabte una reunió de la seva executiva en què va avalar els dos pactes d'investidura i va agrair el seu suport tant a ERC com als Comuns per poder comptar amb el vot de 68 diputats per ser president. Tot i això, Illa encara no té els vots assegurats: li falta el vot de la diputada Mar Besses, que forma part del grup parlamentari d'ERC en representació del Jovent Republicà.

Segons el protocol de relacions de les dues organitzacions, les joventuts republicanes tenen llibertat per votar diferent de la resta del grup parlamentari. Després de la victòria del 'sí' a la consulta d'ERC, l'organització juvenil va convocar un Consell Nacional extraordinari per decidir què ha de votar Besses a la investidura. La reunió serà aquest dilluns a les 7 de la tarda.

El passat mes de juny, l'organització juvenil va emetre un comunicat on defensava no investir Illa si un eventual acord d'investidura no incloïa un referèndum d'autodeterminació i on assegurava que no els feia por una repetició electoral. Si Besses no vota a favor de la investidura el socialista no tindrà la majoria absoluta per ser president en primera volta. En una segona volta només li caldria majoria simple, però sense el vot de Besses li caldria l'abstenció d'algun altre diputat. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, es va mostrar confiada que "hi haurà acord" amb el Jovent Republicà però va garantir "tot el respecte" pels seus processos interns.

Ronda de contactes al Parlament

Al marge de la decisió del Jovent Republicà, Illa ja dona per fet que compta amb la majoria suficient per ser president de la Generalitat i així ho va comunicar a Rull. Aquest era el primer pas necessari perquè el Parlament tornés a activar la maquinària per celebrar un ple d'investidura. Per constatar que té la majoria necessària Rull ha de convocar una ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris. Es preveia que els contactes serien aquest dilluns però les reunions s'han acabat ajornant a dimarts per problemes d'agenda d'ERC.

La ronda de consultes començarà dimarts a dos quarts de deu del matí amb una reunió entre Rull i Illa. Els següents en passar pel despatx del president del Parlament -per separat- seran ERC i els comuns, que són els dos grups que, previsiblement, li donaran suport. Al llarg del matí Rull es reunirà amb Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana.

Un cop feta tota la ronda de contactes, es convocarà una reunió de la Diputació Permanent. Segons fonts de la cambra, la convocatòria hauria de ser per a l'endemà de la ronda de contactes, el dimecres. Com que la primera quinzena d'agost no és un període hàbil de sessions al Parlament, aquest és l'òrgan encarregat de convocar el ple d'investidura. Previsiblement, la Diputació Permanent convocarà el ple per al cap de 24 hores, el dijous, encara que els terminis podrien variar.

El debat d'investidura

Fonts del Parlament asseguren que el ple d'investidura podria celebrar-se tot en un sol dia, entre el matí i la tarda. Habitualment les sessions duren unes set o vuit hores, entre la intervenció inicial del candidat a la presidència -sense límit de temps-, les rèpliques de tots els grups parlamentaris, i altre cop la rèplica del candidat. Si el candidat decideix respondre un per un a cada grup parlamentari, però, la durada de ple podria allargar-se molt més perquè s'obriria una nova ronda de torns on cada grup tindria el mateix temps que Illa i sí que podria caldre fer-lo en dos dies. Aquesta serà, però, una decisió del mateix Illa.

També caldrà veure si el socialista pot ser escollit president ja a la primera volta. Això dependrà de si, a la primera votació, ERC vota a favor -i, per tant, Illa té majoria absoluta- o si s'absté. En cas que s'abstingués, es tornaria a repetir la votació dos dies més tard i només li caldria una majoria simple. Just després de conèixer els resultats de la consulta de la militància d'ERC, Rovira va apuntar que prendrien aquesta decisió durant els propers dies.

Possible retorn de Puigdemont

Sobre la investidura d'Illa hi plana una altra incògnita, però, i és l'hipotètic retorn de Puigdemont. A la campanya electoral de les eleccions catalanes, Puigdemont va anunciar que la seva intenció era ser present al Parlament durant el ple d'investidura. Al llarg dels mesos següents, l'expresident ha mantingut la decisió. De fet, aquest mateix cap de setmana Puigdemont va fer pública una carta on es refermava en aquesta idea i on assumia, a més, que la seva detenció és "una possibilitat real d'aquí a molts pocs dies".

Encara que la intenció de Puigdemont és poder ser dins de l'hemicicle per al ple, l'expresident ja dona per fet que pot ser detingut, ja que no se li ha aplicat la llei d'amnistia. Per la seva banda, Rull ha afirmat en diverses ocasions que si Puigdemont acaba aconseguint arribar dins del Parlament, ell té la intenció de defensar la inviolabilitat de la cambra si se l'intenta detenir. En aquesta línia, Rull vol impedir que la policia entri al Parlament a detenir l'expresident. El Parlament té un protocol de seguretat que regula l'accés policial a l'edifici i permet al president impedir-li l'accés.

De moment els grups parlamentaris estan a l'expectativa de quina serà la decisió de Puigdemont. Rovira ja ha dit a Puigdemont que "no s'hauria de deixar detenir" i ha qüestionat el "sentit polític" de tornar a Catalunya quan no té garantida la seguretat. "Jo el que vull és que Puigdemont torni en llibertat igual que ho he pogut fer jo", va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio. Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha denunciat la possibilitat que sigui detingut i ha plantejat que, si acaba sent així, el ple d'investidura es pugui ajornar. "No ve d'un ni de dos dies, ni d'una setmana", ha dit.

Crítiques de les entitats independentistes

A la incertesa de la investidura s'hi sumen les crítiques de les entitats independentistes. De fet, per aquest mateix dilluns els Comitès de Defensa de la República (CDR) havien convocat una protesta davant de l'Estació de França. Finalment, però, l'han acabat desconvocant. L'ANC en un principi també hi havia donat suport, però se n'han acabat desmarcant poc abans que es cancel·lés.

De totes maneres, tant CDR com ANC han advertit que tenen intenció de fer noves convocatòries per protestar contra la investidura d'Illa. Òmnium, per la seva banda, no ha fet cap crida a la mobilització però sí que ha lamentat que es perdi un govern independentista i ha assegurat que Illa mai havia estat la seva opció.