ERC exigeix "una rectificació i una disculpa" a Puigdemont per la seva carta

ERC ha exigit "una rectificació i una disculpa" a Carles Puigdemont després de la seva carta de dissabte passat, on l'expresident assegurava que la decisió de la militància republicana d'avalar el pacte per investir Salvador Illa "fa que la detenció sigui una possibilitat real d'aquí a molt pocs dies". En un comunicat després de l'executiva d'aquest dilluns, el partit de Marta Rovira ha reclamat "respecte" a les decisions de les seves bases, també a les entitats independentistes, i ha circumscrit la reacció de Junts als seus "interessos electorals". En aquest sentit, els republicans han avisat que "no es poden superar determinats límits" i que "considera que una hipotètica detenció del president Puigdemont seria culpa d'ERC és una "ofensa".

L'executiva d'ERC ha felicitat la seva militància per la consulta celebrada divendres passat, amb una alta participació, i reclama que la resta d'actors polítics "respectin les decisions democràtiques". En aquest context s'han centrat en la carta de Carles Puigdemont, a qui exigeixen que rectifiqui. "ERC és una organització sobirana, radicalment democràtica i prendrà sempre les decisions polítiques comptant amb la seva militància, amb majoria i consens", han defensat.

"És obvi que el partit i l'entorn polític de Puigdemont consideren que la decisió presa per les bases d'Esquerra divendres passat els és perjudicial per als seus interessos electorals", han assegurat els republicans, que han denunciat que s'han superat "determinats límits més enllà de la crítica política". Han criticat que "l'ús de la repressió per a intentar treure profit electoral és vergonyós i ofensiu". En aquest sentit, el comunicat subratlla que ERC "ha defensat sempre la lluita antirepressiva i totes les nostres energies han estat dirigides a posar fi a la repressió de l'Estat espanyol".

A més de Puigdemont, els republicans també s'han dirigit a la resta d'"organitzacions i entitats cíviques" a "respectar la militància i el procés democràticament impecable", després del comunicat de l'ANC que concloïa que "la història jutjarà" els dirigents d'ERC pel seu pacte amb el PSC.

En una extensa carta publicada a X, Carles Puigdemont va reiterar aquest dissabte la seva voluntat de tornar a Catalunya pel debat d'investidura i va assegurar: "Així com anar a l'exili va ser una decisió política, tornar-ne també ho és". "Si em detenen no serà pas la primera vegada. El fet rellevant no serà aquest. El fet veritablement important serà l'evidència que a Espanya les amnisties no amnistien i que hi ha jutges disposats a desobeir la llei".