Empleats del Burger Kings de Cambrils treballen a la cuina a més de 40 graus

La plantilla de l'establiment de menjar ràpid Burger King de Cambrils ha denunciat que han treballat a més de 40 graus per un problema de climatització que s'arrossega ds de l'abril. Les altes temperatures van provocar que onze treballadors necessitessin assistència sanitària per possibles cops de calor. CCOO va posar la situació en coneixement de la Inspecció de Treball i va demanar la paralització immediata de l'activitat. El local està tancat des d'aquest dilluns a l'espera que s'arreglin els problemes de climatització. El sindicat també ha denunciat que la cadena de menjar s'ha negat a donar volants per anar a la mútua a part dels professionals afectats per les altes temperatures.

CCOO ha denunciat dos centres més de Burger King, a Comarruga i al Vendrell, per incomplir la normativa en matèria de temperatura. El sindicat remarca que el cas de Cambrils és el més greu després de quatre mesos amb l'aire acondicionat espatllat. Al principi de l'onada de calor de la setmana passada l'empresa va portar sistemes de climatització portàtils fet que va abaixar la temperatura a la cuina als 34 graus. La llei marca que als llocs de treball les temperatures no han de superar els 25 graus.

Amb tot, no va ser suficient per evitar que les temperatures sufocants afectessin els treballadors. Fins a 11 empleats van haver de ser atesos amb símptomes relacionats amb cops de calor en un centre sanitari el dissabte 3 i el diumenge 4 d'agost.

Tot i que el dissabte es va produir el gran gruix d'afectats, l'empresa va decidir continuar amb el local obert tot el diumenge i no va tancar fins dilluns. CCOO havia presentat la primera denúncia per les altes temperatures de la cuina el dimecres anterior. Els treballadors afectats evolucionen favorablement i el sindicat espera que de cara a finals de setmana es pugui arreglar la climatització i tornar a obrir el local.