Convoquen una "rebuda institucional" a Puigdemont per al dijous a les 9 del matí al passeig Lluís Companys de Barcelona

Entitats i partits han convocat una "rebuda institucional" a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per al dijous a les 9 del matí. L'acte serà al passeig Lluís Companys de Barcelona, a pocs metres del Parlament, on aquell mateix matí, a les 10, està previst que se celebri el ple d'investidura del candidat del PSC, Salvador Illa. Entre les entitats que han convocat públicament l'acte hi ha l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i el Consell de la República. També ho ha fet Junts, mentre que fonts de la CUP han assegurat que donen suport a l'acte. Segons les entitats, l'acte començarà a les 9 del matí però des de les 8 del matí ja s'hi podrà accedir.

Just al mateix moment que s'ha fet pública la convocatòria, Puigdemont ha publicat un vídeo a X on ha anunciat que aquest dimecres ha "emprès el viatge de retorn des de l'exili" per a ser dijous al Parlament.