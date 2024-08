El govern espanyol descarta que Puigdemont pugui truncar la investidura d'Illa: "Tot sortirà bé"

El govern espanyol assegura que ja no hi ha marxa enrere. Una vegada aconseguit l'aval d'ERC, sumat al molt més senzill acord amb els Comuns, la investidura de Salvador Illa és imparable, asseguren fonts de la Moncloa i la direcció del PSOE. Ni tan sols Carles Puigdemont pot impedir-ho. Els socialistes creuen que el líder de Junts per Catalunya intentarà acudir al ple convocat per triar al líder del PSC com a president, fixat per a aquest dijous, i admeten que la seva detenció podria provocar que no se celebri la cita en el Parlament. Però només seria, continuen, un retard d'uns quants dies que en cap cas truncaria l'arribada d'Illa al Palau de la Generalitat.

“Tot sortirà bé”, anticipen en la cúpula del PSOE. “La investidura d'Illa no perilla. Per què perillarà?”, pregunta un alt dirigent. Quan se'ls assenyala que el retorn a Catalunya de Puigdemont pretén precisament boicotejar l'elecció del primer secretari del PSC, posant pressió a ERC perquè es desdigui dels pactes i referendat per les seves bases, i que si finalment se suspèn el ple d'aquesta setmana, com pretén Junts, llavors s'entraria en una espiral amb un desenllaç incert, els socialistes contesten que són només “hipòtesis”.

L'expresident de la Generalitat, que el 2017 va sortir d'Espanya per evitar ser jutjat pel referèndum independentista de l'1-O, sempre ha deixat clara la seva intenció de participar en el debat d'investidura, sigui o no sigui el candidat. Dissabte passat, un dia després que la majoria dels afiliats d'ERC votessin a favor de triar Illa a canvi d'un pacte que inclou un concert econòmic per a Catalunya, Puigdemont va publicar una carta en la qual donava per segur el seu arrest i responsabilitzava del seu destí als republicans. “La decisió de la militància d'ERC (...) fa que la detenció sigui una possibilitat real d'aquí a molt pocs dies”, va escriure el líder de Junts, sobre el qual el Tribunal Suprem manté una ordre de crida i cerca, en considerar els magistrats, en una decisió molt criticada pel Govern, que la llei d'amnistia no és aplicable al delicte de malversació.

Les seves paraules van revoltar a ERC (“no es poden superar determinats límits”, va respondre la direcció del partit en un comunicat), però a la Moncloa asseguren estar tranquils. El vídeo publicat aquest dimecres per Puigdemont, en el qual anuncia que ja està tornant a Catalunya i afirma la seva gairebé segura detenció d'"il·legal", tampoc ha provocat cap canvi d'actitud.

L'acord amb els republicans no es veurà truncat per la tornada de l'expresident, assenyalen en el Govern, on es congratulen que els decibels hagin baixat en les federacions del PSOE, després que bona part dels líders territorials socialistes sortissin la setmana passada en tromba a condemnar el futur concert econòmic per a Catalunya. Però el malestar intern està molt estès i el seu pas a un segon pla té més a veure amb l'aturada estival que amb qualsevol altre factor.

Les possibles compensacions

“Tranquil·litat. Nosaltres estarem quiets i callats”, continuen en l'Executiu central. Igual que en la direcció del PSOE, a la Moncloa estan convençuts que fins a la investidura d'Illa convé mantenir-se en silenci, que només s'ha vist interromput a través de declaracions enllaunades, sense possibilitat de preguntes, en les quals dirigents com Pilar Alegría, portaveu del Govern, i Esther Peña, la seva homòloga en el partit, ressalten les bones xifres econòmiques i carreguen contra el PP, sense esmentar el complex escenari català i les seves múltiples derivades.

“La pressió ara la té Junts”, subratllen a la Moncloa. Són els postconvergents, argumenten els col·laboradors de Pedro Sánchez, els qui han de decidir quin camí prendre una vegada han vist retallades les seves esperances de recuperar la Generalitat. Fa només 15 dies, en plenes negociacions entre el PSC i ERC, els set diputats de Junts al Congrés es van alinear amb el PP i Vox, votant en contra dels objectius de deute i dèficit presentats pel Govern i frenant la tramitació d'uns Pressupostos per a l'any que ve. Els socialistes necessiten per a tot al partit de Puigdemont a la cambra baixa. Una manera de tornar a atreure'l seria complir amb el compromís adquirit a l'inici de l'any i presentar conjuntament la llei que cedirà a Catalunya les competències en immigració. Però encara no hi ha res decidit.