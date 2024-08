Junts pot forçar la suspensió de la investidura d'Illa sense data per Puigdemont?

Salvador Illa (PSC) ja és oficialment candidat a la presidència de la Generalitat, després que el president del Parlament, Josep Rull, ho hagi proposat formalment. El socialista té amarrats els vots necessaris per superar la votació al ple d'aquest dijous. Aquest darrer pas semblava el més senzill, després de dos llargs mesos de negociacions amb ERC i els Comuns, però la situació està resultant més complexa del que es podria esperar.

El factor desestabilitzant és l'anunciat retorn de l'expresident Carles Puigdemont, i actual diputat del Parlament, per acudir a la sessió d'investidura i la seva possible detenció, ja que sobre ell pesa una ordre de recerca i captura a terra espanyol. Si bé aquesta situació, a efectes legals, no tindria cap repercussió en la celebració del ple de dijous, la possibilitat que el cap de la Cambra decideixi suspendre o ajornar la sessió és cada cop més evident.

Tant Junts com ERC i els Comuns veuen amb bons ulls la interrupció de la sessió, encara que els dos últims partits ja han avisat que no es pot allargar la situació “sine die”. Els postconvergents, que ja han anunciat que en cas de detenció demanaran a Rull que paralitzi el ple, esquiven respondre quan s'hauria de reprendre el debat i deixen a l'aire si s'hauria de reprendre amb Puigdemont a la presó.

Totes les incògnites se centren ara en què pot passar si se suspèn o s'ajorna: fins quan pot quedar paralitzada la situació, qui ha de dir quan es reprèn la sessió i si la repetició electoral torna a ser un escenari possible. Una possibilitat que es complica encara més en estar a la primera quinzena d'agost, és a dir, en els dies inhàbils al Parlament, període de temps en què el poder de la Cambra recau a la Diputació Permanent.

Ajornament de la sessió

En cas que Puigdemont sigui detingut abans d'arribar al Parlament, Rull, com a president de la institució, podria prendre la decisió d'ajornar el ple. Això significaria que no arribaria a engegar i que la convocatòria es mantindria, però se celebraria un altre dia. En aquest cas, el termini per fixar una nova data del ple quedaria en mans de Rull, que és qui en té la potestat.

Tot i això, apunten fonts parlamentàries, els grups podrien forçar una reunió de la Diputació Permanent, en què tenen majoria el PSC, ERC i els Comuns, per acordar nou dia per celebrar el ple en constatar que Illa té suports suficients per ser investit president.

Suspensió del ple

Semblant seria el segon escenari: el de la suspensió. En aquest cas, el ple s'iniciaria, però Rull ho interrompria tot seguit per suspendre'l. La normativa marca que la suspensió de la sessió no es pot allargar més de 30 minuts, per la qual cosa durant aquest termini de temps, previsiblement PSC, ERC i Comuns demanin que la Diputació Permanent es reuneixi amb caràcter urgent per fixar una data per reprendre el ple. De nou, la decisió podria recaure en aquest òrgan extraordinari, motivat pels grups parlamentaris.

Quan es reprendria?

En totes dues situacions, la convocatòria del ple seguiria vigent i Illa continuaria sent candidat a la presidència de la Generalitat. La sessió d'investidura es faria segurament la setmana següent, ja que aquesta és la intenció de socialistes, republicans i morats.

Aquest òrgan seguirà en actiu fins al 16 d'agost, moment en què acaba el període entre sessions -els dies inhàbils- i tornarà a funcionar la Junta de Portaveus.

Cap dels tres partits espera que la situació s'allargui fins llavors, i encara menys fins al 26 d'agost, data límit per a la convocatòria automàtica d'eleccions. Amb un postulant amb els suports clars per ser investit president, l'escenari de deixar a 'standby' un ple amb garanties de prosperar és poc probable, assenyalen veus del parlament, hi hagi o no un diputat a la presó.

Antecedents

No seria la primera vegada que un president del Parlament interromp un ple d'investidura. Entre altres, hi ha un antecedent que precisament també va tenir com a protagonista Puigdemont. El 30 de gener del 2018, Roger Torrent, llavors president de la Cambra catalana, va optar per ajornar el ple en què l'expresident era el candidat en espera que es pogués celebrar "amb garanties legals", ja que el Tribunal Constitucional havia prohibit una investidura a distància i ja residia a l'estranger.

Però abans d'aquest cas, Torrent havia interromput dos plens més d'investidura en la mateixa legislatura, el de Jordi Sánchez, que va ser ajornat, i el de Jordi Turull, que va ser suspès. El primer va ser ajornat després que el Tribunal Suprem rebutgés excarcerar-lo per acudir a l'hemicicle mentre es trobava a la presó provisional. Això va fer que Torrent finalment prengués la decisió d'ajornar la sessió fins que Sánchez tingués "garantits els drets polítics" i a l'espera de rebre una resolució de les mesures cautelars que va demanar el candidat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Temps després, el president del Parlament va proposar Turull com a candidat, que va poder participar en el ple i sotmetre's a una primera votació, en què no va obtenir la majoria necessària per ser president, i abans que transcorreguessin les 48 hores que marca la normativa per intentar-ho en una segona votació va ser detingut, cosa que va motivar Torrent, en aquest cas, a suspendre la sessió.

En aquesta legislatura, ni el ple ajornat de Sánchez, ni el de Puigdemont, van arribar a celebrar-se i va acabar sent Quim Torra el que va ser elegit president, cinc mesos després del primer intent.

