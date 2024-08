Puigdemont assegura que ja està tornant a Catalunya i que la seva detenció seria "il·legal"

Carles Puigdemont ha confirmat aquest dimecres que demà assistirà al ple d'investidura de Salvador Illa com a diputat del Parlament. L'expresident ha anunciat que ja ha començat el seu camí de tornada de l'"exili" per acudir a la cita i que qualsevol impediment, com una detenció, seria "il·legal i arbitrària".

En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Puigdemont ha assegurat que la decisió de tornar després de gairebé set anys residint a l'estranger respon a una voluntat de "confrontar" l'"actitud de rebel·lió" que a parer seu ha tingut el Tribunal Suprem, perquè no veu amnistiable el delicte de malversació. "No hi ha cap altre camí per a la normalitat política", ha afegit l'expresident, en referència al retorn.

"El final de la repressió política està contemplada a la llei d'amnistia", ha insistit, lamentant que, en paraules de l'expresident, "alguns jutges es neguin a aplicar-la".

Les paraules de Puigdemont arriben després que la Diputació Permanent hagi aprovat per majoria la celebració del ple de recerca de Salvador Illa. Amb 19 vots a favor - PSC, Junts, ERC i Comuns- i tres abstencions -PP i Vox- l'òrgan ha donat llum verda a la data proposada pel president del Parlament, Josep Rull.