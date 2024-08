Detingut un agent dels Mossos per col·laborar en la fugida de Puigdemont

Els Mossos d’Esquadra han detingut un agent del cos per suposadament col·laborar en la fugida de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont del centre de Barcelona. Després del seu discurs al passeig Lluís Companys s’esperava que una comitiva de càrrecs polítics i simpatitzants independentistes escortés l’expresident fins al parc de la Ciutadella, però en comptes d’això hauria pujat a un cotxe blanc que l’esperava a prop de l’escenari. Aleshores els Mossos li han perdut la pista. Poc després, la policia catalana ha arrestat el propietari del vehicle amb el que ha fugit, que també és agent dels Mossos. La policia catalana preveu que hi hagi més detencions de persones per la seva presumpta col·laboració amb la fugida de Puigdemont.

La policia catalana explica que Puigdemont “ha fet acte de presència” a la zona d’Arc de Triomf i, “mitjançant les persones concentrades, ha accedit a l’escenari”. “Tot seguit, protegit per diverses autoritats del país i envoltat de les persones concentrades ha iniciat la marxa cap a la porta principal d’accés al parc de la Ciutadella”, continua el comunicat. “En el decurs d’aquesta marxa, i aprofitant el nombre de persones que l’envoltaven, ha fugit del lloc en un vehicle que els Mossos han intentat aturar però no ho han aconseguit.

El comunicat policial diu que el dispositiu preveia que la detenció es fes de “forma proporcional i en el moment més oportú per no generar desordres públics”, i desmenteix que hi hagués “cap acord ni conversa prèvia amb l’entorn de Carles Puigdemont”.

Arran de la fugida s’ha activat el dispositiu ‘Gàbia’ i s’ha arrestat el mosso. La Comissaria General d’Informació manté la investigació oberta.

L’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assumit la defensa del mosso detingut i argumentarà que es tracta d’una “detenció il·legal, perquè no ha comès cap delicte”. Segons l’advocat, l’article 470 del codi penal parla de delicte en casos en què es facilita la fuga “d’un condemnat, pres o detingut”, una situació que no aplica en el cas de Puigdemont.

Davant les crítiques rebudes des de diversos sectors, la policia catalana ha defensat en un comunicat que “inicialment, es comptava amb informació on es marcaven diversos escenaris de concentracions i manifestacions a l’entorn” del parc de la Ciutadella. “El dispositiu especial s’ha planificat amb la força suficient per garantir que el ple d’investidura se celebrés amb normalitat, principal objectiu dels Mossos”, diu el text. El cos policial explica que unes 4.500 persones s’han concentrat a la zona de l’Arc de Triomf i a les immediacions del Parlament, uns 3.500 independentistes al passeig Lluís Companys, segons la Guàrdia Urbana, i altres, com manifestants espanyolistes, a les portes del parc més properes a l’Estació de França.