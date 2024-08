On és Puigdemont? Com va poder arribar a Arc de Triomf sense ser detingut?

Un dels misteris més ben guardats de l'1-O va ser com es van aconseguir fer arribar des de França les milers d'urnes que van servir per fer les votacions. Set anys després, la gran pregunta és com un dels pròfugs de la Justícia espanyola més buscat va poder travessar els 150 quilòmetres per carretera que separen la frontera francesa de Barcelona i presentar-se gairebé davant de les portes del Parlament per ser detingut. I això que des de feia dies Carles Puigdemont havia anat telegrafiant la seva arribada per les xarxes socials.

Els Mossos d'Esquadra han desplegat l'operació Gàbia, un fort dispositiu per buscar Puigdemont aquest matí, després del discurs davant els concentrats a l'Arc de Triomf i transmès per streaming amb agents de paisans i uniformats a més de suport de la unitat aèria, que sobrevola els voltants del Parlament i Arc de triomf.

Fonts policials apunten que la principal hipòtesi és que feia dies que Puigdemont ja era a Catalunya amagat i que així no li va costar arribar a Barcelona. Va tenir poca activitat a les xarxes socials i els missatges que enviava eren ambigus sobre la seva situació. També va comptar amb la complicitat d'un grup reduït de persones que li va permetre moure's sense ser detectat.

Qualsevol cos policial tenia ordre d'aturar-lo, ja que el Tribunal Suprem mantenia en vigor la cerca i captura en trepitjar territori espanyol. Fonts policials expliquen a aquest mitjà que els Mossos d'Esquadra serien els encarregats de l'arrest, encara que qualsevol agent havia d'avisar-los si veia l'expresident. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que controla les fronteres, tenien ordres d'aturar-lo, encara que haurien de ser efectius de la policia catalana, concretament de la Comissaria General d'Informació, els que fessin efectiva la captura.

D'aquesta manera s'evitarien incidents, ja que l'independentisme podria acusar directament l'Estat de l'arrest en cas que ho fessin agents de Guàrdia Civil o de Policia Nacional i abans de res es volien guardar les formes. També caldrà analitzar el paper del servei de seguretat, format per mossos fora de servei que fan servir vacances i permisos per acompanyar-lo.

Amb tot, el més probable era que Puigdemont acordés un arrest després de participar en l'acte preparat a l'Arc de Triomf de Barcelona abans del ple d'investidura i escenificar així la seva “tornada de l'exili” després de set anys. Després seria traslladat davant el Tribunal Suprem perquè es decideixi sobre el seu ingrés o no a la presó.

La veritat és que les forces i cossos de seguretat desconeixien el parador de Puigdemont i que els implicats a amagar-lo no van donar pistes. Algunes fonts remarquen que els serveis d'intel·ligència francès i espanyol no tenien cap motiu per seguir l'expresident perquè no està en vigor l'euroordre i que va poder passar la frontera per una de les nombroses carreteres que la creuen i on hi ha poca vigilància.

Un cop a Catalunya va poder seguir camins secundaris fins a arribar a una zona on esperar el moment oportú per aparèixer públicament. Aquest recorregut, en cas que s'hagués produït, s'hauria fet amb més d'un vehicle separats per diversos metres, assenyalen algunes fonts. D'aquesta manera, el que aniria al davant podria avisar el darrere de qualsevol incidència o de la presència d'un control policial.

Una vegada més, l'independentisme més èpic ha aconseguit un cop d'efecte que té més de simbòlic que de real, ja que l'arrest de Puigdemont no evitarà en cap cas la investidura de Salvador Illa per més que s'endarrereixi.