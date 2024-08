Salvador Illa, nou president de la Generalitat

El Parlament ha investit el candidat socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya gràcies als vots favorables de PSC, ERC i Comuns. El socialista ha aconseguit la majoria absoluta de 68 diputats i serà el 133è president de la Generalitat. D'aquesta manera, el PSC torna al Palau de la Generalitat després de 14 anys de presidents independentistes. El ple ha estat eclipsat pel retorn de Carles Puigdemont que ha aparegut al passeig Lluís Companys de Barcelona quan faltaven pocs minuts de les 9 del matí. Després d'un breu discurs, l'expresident ha fugit i la policia no l'ha pogut detenir. Illa ha reclamat una aplicació de la llei d'amnistia "àgil, ràpida i sense subterfugis" al seu discurs d'investidura.

Puigdemont no havia delegat el seu vot en previsió de participar del ple d'investidura, però finalment no s'ha presentat i es desconeix on es troba. Quan la Mesa ha l'ha cridat per votar en veu alta, els diputats de Junts i alguns d'ERC han arrencat a aplaudir.

Sí que han delegat els seus vots el diputat de Junts, Lluís Puig, que està a l'exili, i David Pérez (PSC) que ha estat traslladat a l'hospital al matí per una indisposició mèdica. Junts, ERC, PPC, Vox, CUP i AC han votat en contra d'investir Illa, sumant 66 'no'.

Després de l'aturada del ple al migdia, Junts ha demanat fins a dues ocasions aturar el debat fins a "normalitzar la situació" a causa del dispositiu i les detencions dels Mossos d'Esquadra relacionades amb la fugida de Puigdemont, però la Mesa del Parlament, amb majoria de PSC i ERC, ho han rebutjat.

Illa es compromet a governar "per a tothom"

Un cop investit president, Illa ha volgut fer un breu discurs per agrair a ERC i els Comuns que hagin decidit donar-li els seus vots i facilitar-li la presidència. El nou president de la Generalitat ha garantit que governarà "per a tothom" i ha promès que ho farà "tenint en compte la pluralitat i la diversitat del país" i amb "un to constructiu i positiu".

El socialista ha assegurat que ara mateix es viu "un moment històric de canvi" que comporta "oportunitats i riscos". Precisament per això ha subratllat que en aquest camí necessitarà que hi sigui "tothom".

Sánchez: "Catalunya guanya, Espanya avança"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dijous l'elecció del líder del PSC, Salvador Illa, com a 133è president de la Generalitat de Catalunya. "Hem treballat junts en les circumstàncies més adverses. Sé del teu amor per Catalunya. Conec la teva temprança, el teu sentit comú i la teva capacitat de treball. Justament el que necessita Catalunya. Seràs un gran president", ha escrit el líder del PSOE a 'X' quan ha acabat la votació.

"Catalunya guanya, Espanya avança. Enhorabona", ha reblat. Illa ha sigut investit amb els vots del PSC, ERC i els comuns en una jornada atípica marcada pel retorn, i posterior desaparició de Carles Puigdemont, qui finalment no ha participat en el debat d'investidura celebrat al Parlament.