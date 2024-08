L'atestat dels Mossos implica Turull en la fugida: "Puigdemont es va posar una gorra com la seva i va sortir darrere d'ell"

L'atestat dels Mossos d'Esquadra sobre la fugida de l'expresident Carles Puigdemont implica de manera directa al secretari general de Junts, Jordi Turull, segons especifica el document policial, al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, que a més destaca que l'agent que seguia al líder independentista va ser "increpat en tot moment per la gent que controlava l'acte".

L'informe especifica que aquest agent va identificar "clarament al senyor Jordi Turull, vestit amb pantalons foscos, camisa clara, jaqueta fosca i una gorra de color blau fosc", quan va sortir de la comitiva, per a, just després, veure "clarament al senyor Carles Puigdemont, que es posava al cap una gorra igual que la del senyor Turull i sortia darrere d'ell".

Va ser en aquest moment en el qual els agents van veure tres vehicles, i a un d'ells van pujar tant Puigdemont com Turull, completa l'atestat, que destaca que el públic congregat va tractar en tot moment que perdessin de vista a tots dos polítics. I en tractar d'informar els seus superiors d'aquests fets, continua l'atestat, "l'actitud de les persones que vigilaven i controlaven de l'agent va canviar de manera sobtada, començant a increpar-lo quan tractava de seguir al vehicle" que traslladava a l'expresident i al secretari general de Junts.

Sense "acció directa"

A més, l'atestat especifica que "en cap moment, i davant la situació d'hostilitat d'aquestes persones", l'agent va poder "fer cap acció directa" amb l'expresident català, per la qual cosa va haver de limitar-se "a realitzar les comunicacions i el seguiment dels vehicles".

Simpatitzants de Carles Puigdemont, en l'acte del seu retorn. / Europa Press

No obstant això, aquest agent va aconseguir "desfer-se de la gent corrent per la vorera en paral·lel" i durant un temps va poder romandre "darrere dels vehicles", que després va perdre de vista en emprendre aquests la seva marxa. Pel que fa a la identitat de la dona que conduïa el vehicle de color blanc i marca Honda, propietat d'un mosso que ha estat detingut, i en el qual va fugir l'expresident acompanyat de Turull, l'autor de l'informe policial va identificar, "sens dubte", a la conductora en mostrar-se-li una fotografia d'aquesta.

El relat policial destaca, a més, que l'ANC va instal·lar un escenari davant de l'arc del Triomf amb tres carpes "totalment tancades que impedien la visió de l'interior". I tot el perímetre estava "envoltat de tanques enllaçades amb brides per evitar que ningú pogués accedir traient alguna tanca".

Barrets de palla

Per a arribar al lloc en el qual va donar el míting, l'agent explica que Puigdemont va romandre escortat "en tot moment per unes 200 persones: "I caminant a un ritme molt accelerat, ha aconseguit arribar a les tanques d'accés, situades a la part de darrere. Per accedir a l'interior de la zona, ha pujat ràpidament unes escales i s'ha situat en la part superior de l'escenari".

ACN

L'accés a l'escenari "va estar protegit en tot moment per moltes persones mentre Puigdemont donava el seu discurs", que va durar uns cinc minuts aproximadament. I en finalitzar aquest, "l'agent ha observat com ha tornat a baixar les escales per accedir a l'interior d'una de les carpes que hi havia muntades en el recinte".

I com "les carpes estaven totalment tancades i era impossible veure l'interior", l'agent va perdre de vista per un moment a l'expresident català". I en aquest moment, el mosso va poder observar que "un grup d'unes 50 persones, que portaven barrets de palla, es van col·locar en fila, exactament en tres columnes i van enllaçar els seus braços". També van desplegar "una barrera similar", prossegueix l'informe policial, "persones de l'organització".

I a les 9.05 hores tres persones van trencar les brides que enllaçaven les tanques, moment que van aprofitar Turull i Puigdemont per fugir dels Mossos d'Esquadra, conclou l'atestat policial.