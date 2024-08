Els Mossos segueixen buscant Puigdemont a Catalunya i acusen el seu entorn de desinformar

Els Mossos d’Esquadra segueixen buscant l’expresident Carles Puigdemont a Catalunya i acusen el seu entorn de “desinformar”. En la roda de premsa per donar explicacions sobre l’operatiu policial de dijous pel debat d’investidura i el retorn de Puigdemont, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent ha dit que no té elements objectius per poder afirmar que l’expresident hagi tornat a Bèlgica, com assegura el secretari general de Junts, Jordi Turull. “No puc donar crèdit a la persona que el va ajudar a marxar”, ha apuntat Sallent, que ha negat que els Mossos fessin el “ridícul” i ha apuntat que l’aparaició de Puigdemont va ser més pròpia de “Jimmy Jump” que d’algú amb el seu antic rol institucional.