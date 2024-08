Puigdemont confirma que està a Bèlgica "després d'uns dies extremadament difícils"

Poc més de 36 hores després d'haver-li perdut la pista, l'expresident Carles Puigdemont ha emès un comunicat a les xarxes socials en el qual assegura que està a Waterloo (Bèlgica), encara que no mostra proves d'això, i acusa la Conselleria d'Interior i als Mossos d'Esquadra d'haver "promoure una onada repressiva" per tractar de detenir-lo.

Puigdemont ha acusat la policia catalana de fer "una de les rodes de premsa més deplorables" en la qual, al seu judici, s'ha mostrat la "caça de bruixes" que s'ha emprès contra el seu cercle de confiança i persones que el van acompanyar en la seva reaparició i posterior fugida a Barcelona per part de "els àmbits polítics que s'omplen la boca de lluita antirepressiva".

"L'onada repressora que ha deslligat el conseller Joan Ignasi Elena i el comissari en cap dels Mossos és digna de Marlaska o Zoido", ha afegit en l'escrit, en el qual no esmenta el Govern del PSOE. El líder de Junts nega haver-se posat un barret de palla, ni haver-se amagat en un maleter, al mateix temps que afirma que mai ha residit a Hamburg, "coses que s'inventen en els atestats policials i tenen sempre allò de la 'presumpció de veracitat'".

Puigdemont ha acusat Interior d'haver gastat "inútilment diners públics" amb l'operació gàbia que pretenia detenir-l0, i ha dit que "farien més servei combatent la delinqüència i el crim organitzat que no perseguint polítics que no tenen ni una sola condemna i castigant agents dels Mossos d'Esquadra pel seu compromís cívic, i no perquè hagin comès cap delicte".