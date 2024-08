El TSJC demana informació a Mossos abans de decidir si admet les querelles de Vox i Hazte Oír per no detenir Puigdemont

La sala de Vacances del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat informació als Mossos d’Esquadra abans de decidir si admet o no les querelles de Vox i Hazte Oír per la no detenció de Carles Puigdemont. En dues providències, el tribunal de la sala notifica que ha rebut les dues querelles i sol·licita al comissari en cap dels Mossos d’Esquadra diversos documents: la planificació i elaboració de l’operatiu per detenir Puigdemont i posar-lo a disposició judicial, el desenvolupament de l’operatiu i l’avaluació policial de l’execució de l’operatiu. El tribunal demana que es remeti la informació “amb la major brevetat possible” i, en tot cas, en un termini no superior als deu dies.

Després dels fets d’aquest dijous, Vox va presentar al TSJC una querella contra el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena; el responsable del dispositiu policial de Mossos; i els suposats col·laboradors de l'expresident -entre els que cita l'advocat Gonzalo Boye- per ajudar-lo a fugir per delictes d'omissió del deure de perseguir delictes, encobriment, desobediència i denegació d'auxili a l'autoritat judicial i prevaricació.

D’altra banda, l'entitat ultra Hazte Oír va anunciar dijous que denunciaria al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al president del Govern en funcions, Pere Aragonès, i al cap dels Mossos d'Esquadra per "omissió del deure de perseguir delictes".