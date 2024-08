Turull diu que Puigdemont era a Barcelona des de dimarts i assegura que ja és de camí cap a Waterloo

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ja és de tornada cap a Waterloo, a Bèlgica. Així ho ha dit en una entrevista a RAC1, on ha concretat que Puigdemont va arribar a Barcelona el vespre del dimarts i que des de llavors va estar-se a la capital catalana, fins la seva aparició pública el dijous. Pel que fa al seu cas concret, després que ahir no se'l pogués localitzar durant bona part del dia, Turull ha explicat que va acompanyar Puigdemont en part de la tornada a Bèlgica i que es van acomiadar a la Catalunya Nord. De fet, Turull va passar la nit allà. El secretari general de Junts ha detallat que ara mateix ja és al Principat.

A l'entrevista a Rac1 Turull ha concretat que Puigdemont ja va passar la nit de dimarts a Barcelona i ha assegurat que, des de llavors, van estar junts. Segons el secretari general de Junts l'objectiu era que l'expresident pogués "exercir els seus drets civils i polítics" i pogués accedir al Parlament per al debat d'investidura.

Tot i això, ha explicat que un cop van veure l'ampli operatiu policial i "l'agressivitat" dels Mossos a l'entrada del Parc de la Ciutadella van acabar descartant que Puigdemont hi entrés. "No volia la foto de la detenció per part dels Mossos per la mala imatge del cos en aquest tipus d'operatiu tan agressiu", ha assegurat Turull.

El secretari general del partit s'ha mostrat molt crític amb el dispositiu i ha denunciat que un desplegament policial d'aquelles magnituds no s'havia vist "ni pel major delinqüent, assassí o traficant". "Qui estava anant al Parlament és qui havia estat president de la Generalitat i el líder de la segona força en nombre de vots, no Hannibal Lecter", ha insistit, i ha afegit que l'operatiu "no tenia cap proporció ni lògica". El dirigent de Junts ha defensat que, a més, es tractava d'una ordre de detenció "il·legal" perquè, segons creu, a Puigdemont se li hauria d'aplicar l'amnistia.

Segons ha relatat Turull, la decisió de no entrar al Parc de la Ciutadella la va prendre el mateix Puigdemont en veure els efectius de la policia. Així, defensa que un cop va acabar l'acte a l'Arc de Triomf l'expresident encara tenia intenció d'anar al Parlament. Turull ha explicat que si Puigdemont va marxar del míting en cotxe va ser perquè hi havia "un problema de seguretat" perquè hi havia molta gent al carrer i "podia haver-hi gent que li fes mal".

Citació a Turull

El mateix dijous va transcendir que els Mossos tenien intenció de citar Turull perquè declarés sobre la seva participació en la desaparició de Puigdemont al centre de Barcelona. El secretari general de Junts ha assegurat que de moment no ha rebut cap citació però ha dit que, si li acaben enviant, explicarà "el que pugui". De totes maneres ha remarcat que no va cometre cap il·legalitat en ajudar a Puigdemont.

La no aplicació de l'amnistia, a la mediació internacional amb el PSOE

D'altra banda, Turull ha recriminat al govern espanyol que no hagi pressionat per aplicar en la seva totalitat la llei d'amnistia i emparar, així, a Puigdemont. En aquesta línia, ha advertit que volen abordar aquesta qüestió a la propera reunió que tinguin a Brussel·les en el marc de la mediació internacional amb el PSOE, perquè creuen que "ha canviat molt el marc mental" de tot el que s'havia acordat fins ara a Brussel·les. "Si canvien les condicions, n'hem de parlar. A Madrid anem peça a peça", ha dit Turull.

En aquesta línia, el secretari general de Junts no ha descartat que la relació amb el PSOE a Madrid pugui canviar si no fan accions per garantir l'aplicació de l'amnistia.