Un dels mossos investigats per la fugida de Puigdemont és escolta de Torra

Un dels mossos investigat per la seva presumpta participació en la fugida de Carles Puigdemont, el passat dijous a Barcelona, treballava com escolta de Quim Torra. El mateix expresident de la Generalitat, que va succeir al càrrec al líder de Junts, ha difós aquesta dada a través d'una carta publicada a la xarxa social X, abans Twitter, en la qual sol·licita a l'encara conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, que deixi sense efecte les mesures disciplinàries que ha pres sobre aquest agent.

"He demanat al conseller d'Interior que reconsideri la decisió de suspendre de feina i sou a un agent dels Mossos d'Esquadra del meu servei d'escoltes, excel·lent professional i persona, que estant de vacances i fora de servei és investigat arran del retorn del president Puigdemont", ha escrit Torra.

Sobre Puigdemont continua pesant una ordre de crida i cerca en considerar el Tribunal Suprem, en una decisió molt controvertida i criticada pel Govern, que la llei d'amnistia no és aplicable al delicte de malversació que se li imputa pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Després de deixar Espanya aquell any per a evitar ser jutjat, va reaparèixer el dimarts a Barcelona, va protagonitzar un breu míting a l'Arc de Triomf davant milers de persones, just abans del debat de la investidura de Salvador Illa en el Parlament, i després va desaparèixer a la vista de tothom, sumint en el descrèdit als Mossos, que havien preparat un dispositiu per a detenir-lo. Dos agents de la policia autonòmica han estat detinguts per la seva suposada participació en l'escapada. "No mereixen vestir l'uniforme", va dir el divendres el cap dels Mossos, Eduard Sallent.

L'opinió de Torra és molt diferent. “Des del moment en el qual l'agent es va incorporar a l'equip d'escortes que vetlla per la meva seguretat, ha demostrat ser un professional compromès, eficient i amb una conducta impecable en tot moment”, assenyala l'expresident a la seva carta a Elena, en la qual considera que les mesures disciplinàries són un “error”.