Puigdemont, des de Waterloo: "Demostrem que tenim capacitat per entrar i sortir; per desafiar un estat repressor"

Carles Puigdemont sosté que amb la seva tornada a Catalunya s'ha demostrat que tenen "capacitat per entrar i per sortir" i "per a desafiar un estat repressor". Així ho ha assegurat aquest dissabte en declaracions en exclusiva a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) i TV3 des de la Casa de la República, a Waterloo (Bèlgica), on va arribar aquest divendres a la tarda, després de desaparèixer de l'acte de l'Arc de Triomf. Un cop fet el viatge de tornada, el cap de files de Junts admet que el "gest" no estava "exempt de risc", però també sosté que ha servit per a "amplificar la denúncia" contra els jutges del Suprem. "No queda altre remei que s'apliqui la llei d'amnistia, si es vol fer política en condicions de normalitat", defensa.

Després de l'acte de "rebuda institucional" a l'Arc de Triomf de Barcelona, i davant del risc de detenció, Carles Puigdemont va decidir desaparèixer, en companyia de Jordi Turull, esquivant l'extens dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Primer van desplaçar-se, sense ser interceptats, fins a la Catalunya del Nord, i després l'expresident va culminar el seu viatge fins a la Casa de la República, a Waterloo (Bèlgica), on té establerta la residència des de fa gairebé set anys. Va arribar-hi divendres a la tarda, després de recollir la família a un aeroport de Brussel·les.

En declaracions a l'ACN i TV3, Carles Puigdemont assenyala que el seu deure era "no deixar-se detenir" i que, en el moment que va veure l'operatiu al voltant del Parlament, "el pla B va passar a ser el pla B".

"Vist que no podria accedir, que no podria parlar, que no serviria de res fer-me detenir, la meva intenció era continuar la feina", afirma l'expresident. Admet que el pla de fugida tenia "poques possibilitats d'èxit" i que estava "convençut" que podria haver estat detingut "fàcilment". Però, si sortia bé, afegeix que permetria "demostrar" la seva capacitat per desafiar l'estat espanyol.

D'altra banda, malgrat el risc de detenció, el cap de files de Junts defensa haver fet servir "el focus mediàtic important" de dijous amb el debat d'investidura "per denunciar públicament i internacionalment una anomalia democràtica molt greu". Concretament, "que hi ha un tribunal que s'està rebel·lant contra les lleis aprovades pel seu parlament". Un fet que, segons Puigdemont, "no pot acceptar cap estat de dret".

Denuncia la "repressió" del Govern

Més enllà de la seva aparició i "extracció", l'expresident també denuncia els "episodis de repressió incomprensible per part del Govern de Catalunya" durant la jornada del dijous. "S'estan produint detencions amb acusacions delirants i vull expressar la meva solidaritat a tots ells", diu Puigdemont, que els crida a "no defallir".