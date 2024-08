La Shubertíada arranca a Vilajuïga amb la cançó catalana del tenor David Alegret i el pianista Rubén Fernández Aguirre

El concert del tenor David Alegret, acompanyat del pianista Rubén Fernández Aguirre, ha donat aquest dissabte a l'Espai Misteri de l'aigua de Vilajuïga (Alt Empordà) el tret de sortida a la 32a edició de la Schubertíada. Ho ha fet amb un concert d'homenatge a tres figures destacades de la literatura catalana com són Tomàs Garcés, Josep Carner i Mercè Rodoreda. Entre el repertori d'aquest concert de cançó catalana, n'ha destacat l'estrena de quatre cançons compostes per Héctor Parra a partir del poemari 'Agonia de llum' de Mercè Rodoreda. "És un honor que la Schubertíada ens doni l'oportunitat de fer cançó catalana, que no té res a envejar a les d'altres llengües", ha dit Alegret.