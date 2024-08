Puigdemont denuncia una "operació Gàbia 2" per a "encerclar, aïllar i estigmatitzar" l'independentisme

Carles Puigdemont ha tornat a denunciar aquest diumenge les detencions que s'han produït de mossos que l'acompanyaven en la seva aparició i desaparició de Catalunya. L'expresident ho ha batejat com a "operació Gàbia 2" i ha assegurat que "és la segona fase, que ja tenien prevista igualment en cas que jo fos empresonat". En un missatge a X des de Waterloo, el cap de files de Junts ha assenyalat que l'objectiu seria "l'encerclament a l'independentisme, el seu aïllament i l'estigmatització mediàtica per presentar-lo com a prescindible i molest en l'estratègia de la 'gran girada de full' que pretén l'acord tripartit".

"La narrativa que estem començant a veure hi seria exactament igual, potser menys rabiosa i més paternalista, però amb idèntiques intencions estratègiques: la d'engabiar-nos i deixar lliure el camí per a l'aplanament de tota reivindicació nacional", ha insistit Puigdemont. I ha conclòs: "Deixem baixar el 'soufflé' que han provocat i, després, posem-nos a apedaçar. Qui vulgui apedaçar, és clar".