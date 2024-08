Salvador Illa forma un Govern amb líders municipals del PSC i fitxatges postconvergents

El Govern que està ultimant el president Salvador Illa es nodreix, principalment, de càrrecs territorials amb segell del PSC. Noms forts del partit, com va avançar EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que aquest diari, i amb Sílvia Paneque, la líder dels socialistes a Girona, com 'superconsellera' assumint la carpeta de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, a més del rol de portaveu del Govern. Però el nou Consell Executiu no s'oblida de les picades d'ullet a la postconvergència, d'on el president repesca a Miquel Sàmper al capdavant d'Empresa i Treball, i premia la fidelitat dels últims anys de Ramon Espadaler situant-lo al comandament de Justícia.

El president premia al seu cercle de confiança: Paneque i Alícia Romero, que serà consellera d'Economia. Ambdues seran dos dels puntals de l'executiu. La que fins a la data liderava les files parlamentàries i la negociació pressupostària deurà ara fer el mateix però des del Govern, atenent les seves bones relacions amb ERC, Comuns i Junts; i amb el repte de desplegar el pacte pel finançament singular, l'aplicació del qual dependrà també del concurs del PSOE.

També Paneque manté bons vincles amb la majoria que ha fet viable la investidura i augmentarà notablement la seva projecció pública. La seva carpeta és densa perquè sobre ella recauran matèries complexes com el traspàs de Rodalies i el desenvolupament de l'ambiciós paquet de mesures d'habitatge, a més de les mesures mediambientals i per a fer front a la sequera. Ella serà l'encarregada d'explicar els acords del Govern cada dimarts davant dels mitjans de comunicació.

De l'àrea metropolitana i més enllà

Més enllà d'aquest tàndem de pes en l'executiu, dues alcaldesses metropolitanes prendran possessió com conselleres, la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, al capdavant d'Interior; i Eva Menor, que serà la titular de Igualtat i Feminisme i qui va lliurar la vara de comandament de Badia del Vallès fa tan sols uns mesos, en ser elegida com a diputada. La cartera que assumeix forma part del compromís adquirit amb ERC per a la investidura del president, ja que part del subscrit implicava mantenir-lo, però hi ha un petit canvi de nomenclatura, ja que el nom oficial és ara en singular -Feminisme- i no en plural, com abans.

Però encara hi ha més càrrecs territorials que entren al Palau de la Generalitat. Illa, que va ser alcalde de La Roca del Vallès durant una dècada i que reivindica sempre la tradició municipalista del PSC, s'emporta a Palau a altres referents territorials, com és el cas del regidor de La Seu d'Urgell, Òscar Ordeig, que assumirà Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El president recupera aquesta conselleria de manera autònoma a la de Transició Ecològica després de les protestes dels pagesos que van marcar el primer trimestre de l'any. També assumeix Presidència un altre dirigent, Albert Dalmau, que prové de la rebotiga municipal com a gerent de l'Ajuntament de Barcelona.

Picada d'ullet a la centredreta

Illa es va comprometre a forjar un executiu que transcendís les sigles del seu propi partit i tenia dues fórmules per a fer-ho: pescar en files alienes o professionals sense carnet. Amb Sámper i Espadaler, cobreix l'expedient pel flanc del centredreta. El primer fa tan sols sis mesos que va trencar el carnet de Junts després del 'no' del partit la primera vegada que la llei d'amnistia es va votar en el congrés. El segon ja fa set anys que, després d'haver format part dels governs de Jordi Pujol i Artur Mas, es presenta en coalició amb el PSC amb la marca Units per Avançar, encunyada per dirigents de l'extinta Unió.

Quant a incorporar experts de sectors professionals sense militància política. ara com ara s'ha aconseguit al capdavant de Salut, conselleria que ha confiat a Olga Pané, especialista en medicina del treball i màster en gestió de serveis sanitaris. Ja va anunciar la seva intenció de comptar amb ella el 2021, encara que en aquella ocasió no va poder formar Govern. En certa manera també en Drets Socials i Inclusió se suma a una dirigent sense carnet de partit, l'economista Mónica Martínez Bravo, encara que en els últims set mesos ha ajercido com a secretària general d'Inclusió en el Govern de Pedro Sánchez. Aquesta incorporació, que es farà càrrec de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital traspassat a la Generalitat, agrada, especialment, als Comuns.

Recol·locació en el Parlament

Amb tot aquest repartiment, el PSC es veu obligat a recol·locar les seves peces en el Parlament. Ara, serà Ferran Pedret qui assumeixi el rol de president del grup. De fet, el diputat ja va assumir en el ple d'investidura de Illa el torn d'intervenció que correspon a cadascuna de les formacions. Es tracta d'un dirigent bregat en la dinàmica parlamentària, amb 12 anys d'experiència com a diputat, tres d'ells com a secretari primer de la Mesa.