Sílvia Paneque, nova consellera de Territori i Acció Climàtica i portaveu del Govern

Sílvia Paneque serà la nova consellera de Territori i Acció Climàtica i portaveu del Govern de Salvador Illa, segons ha pogut confirmar Diari de Girona. Aquest diumenge es reunirà el grup socialista municipal per veure de quina manera es configurarà el nou grup municipal.

Sílvia Paneque i Sureda va néixer el 1972 a Girona. Llicenciada Ciències Químiques per la Universitat de Girona, té un Màster en Direcció Tècnica també a la UdG. En l'àmbit professional ha estat directora tècnica i responsable de qualitat en empreses del sector hostaler i a la UdG. També ha treballat en el món del suro i en la venda de taps per a vins catalans, espanyols i europeus i ha visitat durant molts anys vinyes i territoris amb Denominacions d'Origen.

Va entrar en política l'any 2011, quan va formar part de la candidatura del PSC per Girona encapçalada per Pia Bosch. Va ser un mandat turbulent, ja que els socialistes, a més d'anar a parar a l'oposició després de tres dècades al govern per la victòria de Carles Puigdemont (CiU va aconseguir deu regidors i el PSC, set), van patir una històrica escissió interna: tots els membres del grup municipal excepte ella van abandonar el partit per discrepàncies amb la direcció, de manera que Paneque va acabar el mandat com l'única representant del PSC a Girona.

En les següents eleccions (les de 2015), Paneque va encapçalar la candidatura socialista a l'Ajuntament de Girona i va obtenir quatre regidors. Malgrat que va iniciar el mandat a l'oposició, l'elecció de Puigdemont com a president de la Generalitat va propiciar un pacte dels socialistes amb el nou govern encapçalat per Marta Madrenas (JxCat), després de la inestabilitat causada durant la breu etapa d'Albert Ballesta a l'alcaldia. Així doncs, el març de 2016, Paneque es va convertir en la primera tinenta d'alcaldia i responsable de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, a banda de ser co-regidora dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert.

Aquesta etapa va durar fins a l'octubre de 2017, quan els dos partits van decidir trencar el pacte per les seves opinions divergents sobre el referèndum de l'1-0. D'aquesta manera, Paneque va tornar a l'oposició.

A les municipals de 2019, Paneque va tornar a encapçalar la llista socialista a l'Ajuntament, tot obtenint sis regidors. A més, va entrar per primer cop a la Diputació i es va convertir en la portaveu del PSC a l'ens provincial.

El 2021 va encapçalar la llista socialista a Girona per al Parlament de Catalunya, convertint-se en diputada al Parlament de Catalunya.

Als comicis del maig del 2023, la candidatura de Sílvia Paneque va ser la més votada i va guanyar les eleccions municipals, empatada a vuit regidors amb Guanyem, que després de pactar amb Junts i ERC, va deixar sense alcaldia a la socialista.

En l'àmbit personal, Paneque és mare de tres fills, una noia i dos nois.