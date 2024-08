Detinguts tres germans que van drogar un avi a Reus per robar-li

Agents dels Mossos van detenir l’1 d’agost, a Reus, tres homes de 60, 58 i 47 anys com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb violència, lesions i estafa bancària. De tots tres germans, el de 58 anys hauria participat en els dos robatoris comesos.

El més recent va ser un furt comès el 29 de juliol. Dos dels tres acusats haurien contactat telefònicament amb la víctima, un home de 84 anys. Amb el pretext de conèixer un familiar seu, el van visitar al seu domicili de Reus. Mitjançant l’engany, li van oferir una beguda que contenia opiacis amb la clara intenció de provocar-li un estat d’inconsciència i robar-li.

Poca estona després, un familiar va rebre una sèrie de missatges de l’entitat bancària de la víctima. Aquest fet li va cridar l’atenció i va ser quan es va dirigir al domicili i va trobar l’home en estat greu. Immediatament, una ambulància el va traslladar a l’Hospital de Reus, on va quedar ingressat.

Precedent a Tarragona

Uns mesos abans, el 3 de maig, el grup ja hauria actuat de manera semblant. En aquest cas, la víctima, que patia d’una discapacitat física i psicològica severa, va rebre una trucada per part de dos individus convidant-lo a dinar. Per convèncer-lo, es van aprofitar dels problemes de memòria de la víctima, a qui van enganyar dient que es coneixien de feia temps. Una vegada van acabar el dinar, els tres es van desplaçar amb cotxe a Tarragona per continuar la trobada. Quan van arribar a un parc del centre, la víctima es va dirigir a un establiment per comprar unes consumicions.

Allà van veure el seu número d’identificació personal i, després de sotmetre la víctima a una ingesta massiva d’alcohol, els dos germans el van agredir amb un objecte contundent. Tot seguit, li van robar la cartera i el van abandonar malferit al parc.