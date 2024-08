Junts justifica l'avançament del congrés per la "ruptura del bloc independentista" amb el suport d'ERC a Illa

Junts avançarà el seu Congrés Nacional a finals d'octubre després que el context hagi "canviat molt". Així ho ha assegurat aquest dilluns el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha justificat la convocatòria extraordinària per la "ruptura del bloc independentista" amb el suport dels diputats d'ERC a la investidura de Salvador Illa. En roda de premsa a la seu de la formació, Turull ho ha situat com un "rellançament de l'estratègia independentista" després de ser la primera força independentista a les eleccions del 12-M i ha vaticinat que l'expresident Carles Puigdemont ha tingut i tindrà "un paper molt actiu". La intenció és celebrar-lo el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre, en un lloc encara per determinar.

Junts va celebrar el seu últim congrés nacional el 2022 a Argelers, a la Catalunya del Nord, on es va escollir Laura Borràs com a presidenta del partit i Jordi Turull com a secretari general. El pròxim conclave no s'havia de celebrar fins al 2026, però fonts de la direcció del partit assenyalen que "el context ha canviat molt". La data escollida serà cap a finals d'octubre, coincidint amb la commemoració de la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre del 2017.

En la compareixença posterior a l'executiva d'aquest dilluns, Jordi Turull ha assegurat que és un moment "molt oportú" per a convocar el Congrés Nacional, on buscaran la "participació activa" de tota la militància, però també "d'aquella gent que, no sent de Junts, està molt compromesa amb la independència i no volen deixar-ho estar".

El secretari general del partit ha volgut deixar clar que no volen "recomposar un partit", sinó "recomposar i rellançar l'estratègia independentista des del lideratge de Junts. No ha volgut avançar si li proposaran a Carles Puigdemont que torni a liderar el partit, perquè seria "començar la casa per la teulada", però ha indicat que "ha tingut un paper molt actiu" i comptaran amb la seva "participació activa".

Carles Puigdemont va assegurar, durant la campanya electoral, que si no era investit president de la Generalitat, s'apartaria de la primera línia política. No obstant això, durant les últimes setmanes, nombrosos dirigents de Junts li han demanat en públic -especialment Xavier Trias- i en privat que torni a agafar les regnes de l'organització, on ara mateix no té cap càrrec orgànic.

Cap crítica a la reaparició de Puigdemont

Preguntat sobre possibles crítiques internes a l'aparició de Carles Puigdemont el passat dijous a l'Arc de Triomf i la posterior desaparició, Turull ha assegurat que cap de les 66 persones presents a l'executiva ampliada d'aquest dilluns ho ha esmenat. "Ha estat unànime la visió que la decisió i el que va passar el dia 8 va ser la correcta, i que això ens obre moltes oportunitats", ha dit.

El govern espanyol "podria fer bastant més"

Pel que fa a l'oposició dels jutges del Tribunal Suprem a aplicar la llei d'amnistia, el secretari general de Junts ha retret al govern espanyol que "podria fer bastant més" del que fa avui. "El govern de l'Estat té mecanismes per actuar contra els jutges que han decidit no aplicar la llei d'amnistia a determinades persones", ha assegurat. Ha fet referència a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.