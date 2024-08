Paneque rep la cartera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i agraeix el "traspàs exemplar"

La nova consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la gironina Sílvia Paneque, ha rebut la cartera aquest dilluns a la tarda a la seu del departament i ha agraït el "traspàs exemplar" de la consellera sortint, Ester Capella. "He d'agrair a la consellera i el seu equip un traspàs d'informació exemplar, profund i detallat. Se m'ha traslladat la feina d'aquests anys i els reptes que es consideren de futur, amb especial menció a l'habitatge", ha assenyalat Paneque en una breu atenció als mitjans. Capella s'ha acomiadat amb tres regals per la nova consellera -dos mapes de Catalunya, una clau i un bus en miniatura- i li ha recordat que l'habitatge és la "joia de la corona". "Et deixo una feina immensa", ha ironitzat la consellera sortint.