Salvador Illa lloa la "transversalitat" d'un Govern unit per la socialdemocràcia i l'humanisme cristià

Volia anar per feina, i així ha estat. 48 hores després de prendre possessió com a president, Salvador Illa ja ha nomenat oficialment els seus 16 consellers i tots ells han promès el càrrec per poder reunir el nou Consell Executiu aquest dimarts. Rebut amb el ‘cant de la senyera’, el president ha accedit al saló de Sant Jordi del Palau i el secretari del Govern, Javier Villamayor, ha llegit els nomenaments, un a un, en una tarima que ha compartit amb el cap del Parlament, Josep Rull, i davant els representants del Govern sortint d'ERC.

Els nous titulars han promès el càrrec responent a la pregunta: "Promet complir fidelment, i d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumeix, al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?".

Després de la promesa, Illa ha dedicat unes paraules als consellers del seu Govern, als qui ha felicitat per la seva designació, agraint-los, alhora, que hagin acceptat l'encàrrec. El president ha qualificat el seu equip com a "transversal", amb "competència provada" i unit pels valors de la socialdemocràcia i l'humanisme cristià, "els dos pilars de la construcció europea".

Illa els ha demanat servir seguint la seva "vocació de servei públic" per emprendre "la tercera gran transformació de Catalunya" i millorar la societat catalana, "en un context de canvi d'època", i en el marc d'"una Espanya plurinacional i una Europa d'horitzó federal". "Assumirem la nostra responsabilitat en tot moment", ha asseverat.

En el seu discurs ha agraït a ERC i als Comuns els acords d'investidura, que hagin permès arrencar la legislatura i s'ha tornat a comprometre amb el compliment al peu de la lletra dels pactes. No s'ha oblidat del ja expresident Pere Aragonès, ni del seu llegat.

Tots els consellers aniran ara els seus despatxos per a rebre de la mà dels seus antecessors les carpetes que assumeixen una vegada la seva designació quedi publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).