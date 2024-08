Mor un excursionista gironí de 58 anys al Pedraforca

Un escalador de 58 anys ha mort mentre feia la via Estasen al Pedraforca, a Saldes. L'home, que era de la província de Girona, segons ha pogut saber aquest diari, ha estat localitzat sense vida aquesta matinada, a la part més baixa de la muntanya, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va activar dilluns al vespre arran de la seva desaparició. La principal hipòtesi és que va relliscar per un barranc mentre escalava la cara nord de la muntanya.

Els Bombers de la Generalitat van ser alertats aquest dilluns, a les 21.43 hores, que una persona que havia marxat sola a primera hora del matí a fer la via Estasen del Pedraforca, a Saldes (Berguedà), no havia tornat.

En arribar, els efectius de Bombers van trobar el vehicle de la víctima estacionat a la part baixa del refugi de la via Estasen. Per facilitar la recerca, des de GRAE es va decidir treballar amb 2 equips: un va anar caminant fins a la part alta de la cara nord del Pedraforca i l'altre ho va fer escalant per sota d'aquesta via. Després d'un parell d'hores de recerca, el seu cos va aparèixer, sense vida, a la part més baixa de la muntanya. La víctima era un home de 58 anys i encara està pendent d'identificació.

Fins al lloc de l'incident, els Bombers van activar 5 dotacions: 2 furgons de rescat de muntanya i 3 unitats polivalents de càrrega. En total, en aquesta recerca van treballar 2 equips de GRAE Muntanya (Grup d'Actuacions Especials) de les seus de Cerdanyola del Vallès i la Seu d'Urgell.

El cos de Mossos d'Esquadra va activar el servei d'helicòpter per fer l'extracció de la víctima, ja que era una zona de difícil accés. També hi va treballar la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM) que es va fer càrrec dels atestats i de l'aixecament del cos i una unitat d'investigació que treballa per esclarir les causes d'aquest incident.