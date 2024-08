Els Mossos creuen que els agents detinguts van abusar del seu "coneixement" per facilitar la fugida de Puigdemont

El Jutjat d’Instrucció número 20 de Barcelona s’ha fet càrrec de la investigació contra els tres agents dels Mossos d’Esquadra acusats d’ajudar l’expresident Carles Puigdemont en la seva fugida la setmana passada abans del ple d’investidura. Fins ara, en la documentació aportada a aquests procediments, consten diversos informes dels Mossos en què apunten que els agents haurien utilitzat els seus "coneixements" i experiència en "protecció de personalitats" a la unitat d’escortes de la policia catalana per dissenyar l’escapada.

L’expresident català Quim Torra instava dissabte passat el Departament d’Interior a reconsiderar la decisió de suspendre de sou i feina l’agent Xavier Manso, un dels tres detinguts per col·laborar en la fugida de Puigdemont. Manso, que és escorta de Torra, va participar en el dispositiu de suport de Puigdemont estant de vacances i va ser reconegut per un dels seus superiors.

Va ser detingut per un delicte contra l’Administració pública per l’omissió del deure de perseguir delicte i en l’atestat policial enviat al jutjat es remarca que des del 2019 forma part de la unitat d’escortes assignada a personalitats polítiques, de manera que té "experiència, habilitats i coneixements" en aquesta protecció. Per això, els Mossos consideren que "va abusar de les seves funcions públiques" per formar part del "cordó humà" que va ajudar Puigdemont en arribar a l’escenari d’Arc de Triomf i després tasques de protecció quan va abandonar l’escenari i va pujar a un cotxe blanc.

Un altre dels agents detinguts, David Goicoechea, es va assabentar a la comissaria de Figueres que havia sigut suspès de sou i feina pels responsables del Departament d’Interior. En un altre atestat policial presentat al jutjat s’indica que aquest agent, que tampoc treballava aquell dia, "vestia gorra de tipus beisbol de color blau fosc amb un logo blanc a la part central, ulleres de mirar amb muntura fosca i samarreta de color blanc" i que estava darrere de Puigdemont "controlant l’entorn".

L’actitud i la indumentària

Precisament, per als investigadors l’"actitud i la indumentària" d’aquest sospitós fan que presumptament pertanyi a un "grup de persones amb la missió de protegir el senyor Puigdemont en els seus desplaçaments i facilitar la seva evasió per evitar la seva detenció". Els Mossos continuen revisant imatges de la fuga de l’expresident per identificar més persones que presumptament el van ajudar en l’escapada, com la dona que conduïa el cotxe blanc en el qual va marxar Puigdemont i que podria ser una tenista paralímpica vinculada al Consell de la República.

Fonts policials creuen que els tres detinguts van dissenyar prèviament una possible fuga de Puigdemont i que la van aplicar sobre la marxa, ja que al principi la intenció de l’expresident era entrar al Parlament per l’entrada del parc de la Ciutadella més pròxima al zoo sense ser detingut i forçar l’arrest dins de la cambra emparat per la resta de diputats i personalitats del seu partit.

El jutjat ha d’investigar si els tres agents detinguts, que ja estan en llibertat, van participar en el dispositiu de seguretat de Puigdemont perquè pogués fer el seu discurs i evitar el seu arrest, a més de no complir la seva obligació de fer-ho. Fonts sindicals consideren que cal examinar bé totes les proves contra ells, ja que al fer aquesta protecció sense treballar podria ser una falta administrativa en incomplir el règim intern disciplinari de la policia catalana, però no es tractaria d’un possible delicte.

També l’operació Gàbia és vista com una "mostra de fracàs" dels comandaments de Mossos per part de sindicats policials que veuen en els fets de dijous passat com un important "descrèdit" per al cos agreujat per la "falta d’autocrítica" de la direcció.

Canvis al cos

D’altra banda, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-Fepol) van remarcar ahir que és normal que es produeixin "canvis" dins del cos policial català arran de la designació de Núria Parlón com a nova consellera d’Interior malgrat que consideren que no s’ha de produir "una caça política de bruixes".

Pel secretari general de SAP-Fepol, Pere Garcia, la fallada en la detenció de l’expresident Carles Puigdemont la setmana passada a Barcelona afecta el prestigi dels Mossos i lamenta que els actuals responsables policials no hagin fet "autocrítica".

"Els Mossos no han de tenir orientació política. Entenem els canvis a Prefectura, però no ens agraden que tinguin una lectura política. Polititzar-se en la policia sempre és perillós, ja que afecta el servei de seguretat pública", va remarcar Garcia.

