El nou govern de Salvador Illa expressa el "suport i reconeixement" als Mossos

El nou Govern de Salvador Illa ha expressat el seu "suport i reconeixement" als Mossos d'Esquadra i ha evitat valorar el dispositiu per a intentar detenir Carles Puigdemont dijous passat als voltants del parc de la Ciutadella. Aquest mateix dimecres, el president Salvador Illa visitarà el Complex Egara, a Sabadell, per a traslladar-los la "plena confiança en el cos". Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que no ha valoratla qüestió perquè hi ha oberta una investigació judicial. Tampoc s'ha pronunciat sobre l'informe del Ministeri de l'Interior, segons el qual l'Estat va oferir als Mossos la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per detenir Puigdemont, però no els van requerir.

En la roda de premsa posterior a la primera reunió del Consell Executiu, Sílvia Paneque ha anunciat la visita del president Salvador Illa i la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, al Complex Central dels Mossos d'Esquadra aquest dijous. Ha assenyalat que "la voluntat i el que es persegueix és mostrar per part del president i la consellera el ple suport als mossos i conèixer de primera mà les inquietuds i neguits".

Preguntada sobre el dispositiu per a intentar detenir Carles Puigdemont, la nova portaveu de l'executiu s'ha limitat a expressar la "plena confiança en el cos i la professionalitat" i ha evitat entrar en els detalls perquè "està en via judicial".

D'altra banda, sobre possibles canvis dins del cos de Mossos d'Esquadra com el nomenament del major Josep Lluís Trapero -anunciat per Illa durant la campanya electoral-, Paneque ha demanat "uns dies" i ha indicat que la consellera d'Interior ja n'informarà.