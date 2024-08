Cau un grup criminal que feia estafes telèfoniques per obtenir mòbils i tauletes d'alta gamma.

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a cometre estafes telefòniques per obtenir mòbils i tauletes d'alta gamma a compte de les víctimes. El grup simulava pertànyer al servei d'atenció al client d'una operadora, trucava oferint la renovació del router i comprava des del compte de les víctimes els productes tecnològics. S'han detingut un total de 15 individus a la demarcació de Barcelona, als que imputen 124 estafes per valor de més de 197.000 euros. En el marc de la investigació la Policia Nacional ha detectat almenys 200 fets, tant consumats com frustrats, que haurien suposat un perjudici superior als 520.000 euros. Fins al moment s'han pogut recuperar productes estafats per valor de 46.800 euros.