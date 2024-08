Diputats i senadors de Junts s'autoinculpen davant del Suprem i el TSJC d'haver acompanyat Puigdemont

Els diputats del Parlament, del Congrés dels Diputats i els senadors de Junts per Catalunya han comunicat a través d'un escrit al Tribunal Suprem i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la seva participació en l'acte d'acompanyament a Carles Puigdemont dijous passat. Els parlamentaris i senadors del partit fan constar a tots dos tribunals la inexistència de fets constitutius de delicte i reiteren que el que sí que és il·legal és "no aplicar la llei d’amnistia per part d’uns jutges prevaricadors". Alhora, denuncien la persecució "indiscriminada" de persones arran de l'acte, així com les detencions "arbitràries" posteriors.

Els representants del partit polític manifesten que van participar en l'acte de rebuda a Puigdemont, van acompanyar-lo i ajudar-lo "en la seva protecció" i que van estar amb ell "fins a la seva sortida". "Volem fer constar que cap dels fets pels quals s'està detenint a diversos ciutadans són constitutius de delicte. En un estat democràtic i de dret, les culpes pròpies no es poden resoldre amb detencions indiscriminades i, molt menys, quan aquestes es basen en fets que no són constitutius de delicte", reblen en l'escrit

Signen el text Eduard Pujol, Joan Bagué, Teresa Pallarès, Francesc Ten, Míriam Nogueras, Josep Maria Cruset, Pilar Calvo, Marta Madrenas, Isidre Gavín, Josep Maria Cervera i Josep Pagès. Els diputats al Congrés i al Senat han registrat l'escrit al Tribunal Suprem i els diputats al Parlament ho han fet al TSJC.

El Consell de la República inicia una campanya d'autoinculpacions

Previsament, el Consell de la República ha iniciat aquest dimecres una campanya d'autoinculpacions per les detencions "il·legals i arbitràries" que consideren que hi ha hagut arran del retorn a Catalunya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

L'entitat independentista ha explicat que d'aquesta manera vol denunciar la "repressió i persecució" i assegura que la iniciativa és un "acte de resistència i solidaritat" amb els afectats. En un comunicat, remarca que les persones que van participar en l'acte de dijous passat ho van fer "de manera pacífica" i emfatitza que no acceptarà la "criminalització".

El Consell de la República ha preparat un escrit d'autoinculpació que anima a descarregar-se a i presentar-lo al jutjat d'instrucció de Barcelona per correu electrònic.