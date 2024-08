Interior diu que els Mossos no van demanar suport per poder detenir Puigdemont

«En els dispositius de control i vigilància establerts per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la frontera amb França, així com a ports i aeroports, no es va detectar en cap moment i fins ara la presència del pròfug Carles Puigdemont». Així s’assenyala en l’informe que el Ministeri d’Interior va remetre ahir al magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, que va demanar explicacions sobre el dispositiu fracassat establert per a la detenció de l’expresident el 8 d’agost, que no va poder evitar una nova fugida a Bèlgica del líder del procés.

Sobre una possible captura de Puigdemont ja en territori nacional, l’informe remès al TS explica que, pels canals habituals de comunicació, els Mossos d’Esquadra van informar el ministeri del disseny del dispositiu específic i especial per procedir a la detenció de l’expresident una vegada fos localitzat. Així, des del departament liderat per Fernando Grande-Marlaska s’assegura que es va oferir a la policia de la Generalitat qualsevol suport operatiu per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que necessités, «sense que fossin requerits aquests suports més enllà dels oferts habitualment a través de la taula de coordinació operativa i d’intercanvi d’informació i intel·ligència».

També s’explica al Suprem que durant els dies previs al 8 d’agost Policia Nacional i Guàrdia Civil van mantenir activats els controls a fronteres, ports i aeroports i en el conjunt de Catalunya, sobretot a la ciutat i àrea d’influència metropolitana de Barcelona, però «donada la competència i capacitats operatives dels Mossos d’Esquadra com a policia integral a Catalunya en matèria de seguretat ciutadana, policia judicial i de recerca criminal i policia administrativa», tal com estableix l’article 164 de l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya, Policia Nacional i Guàrdia Civil no van fer operatius paral·lels per arrestar l’expresident.

En l’informe s’insisteix igualment que la detenció de Puigdemont «ha estat, és i serà, fins al seu compliment, un objectiu operatiu per a totes les unitats i serveis policials del Ministeri d’Interior», i com a tal està inclòs a la Base de Dades d’Assenyalaments Nacionals des del 3 de novembre del 2017, amb successives modificacions posteriors en funció de les diferents situacions processals de l’expresident.

L’última modificació, recorden, es va realitzar el passat 11 de juny, quan el magistrat instructor del Suprem va resoldre mantenir en vigor l’ordre de detenció de l’expresident, extrem que es va incloure en la Base de Dades d’Assenyalaments Nacionals, en l’apartat d’«ordres de crida i cerca», i el qual es va traslladar, a través de les delegacions del Govern, als cossos policials autonòmics en els territoris amb frontera amb França: Ertzaintza, Policia Foral de Navarra i Mossos d’Esquadra.

Quant al control a la frontera, també s’apunta que l’article 67 del Tractat de la Unió Europea garanteix l’absència de controls de persones a les fronteres interiors que, segons el que disposa l’article 22 del Reglament UE, 2016/399, codi de fronteres Schengen, han de poder creuar-se en qualsevol lloc sense que es faci cap inspecció fronterera de persones, limitacions que dificulten «que qualsevol dispositiu de control policial pugui garantir una impermeabilitat absoluta».

Fronteres

El codi de fronteres Schengen obre la possibilitat de restablir de manera temporal els controls a les fronteres interiors, que han de ser justificats davant de la Comissió Europea i la resta d’Estats membres per l’existència d’una amenaça greu per a l’ordre públic o la seguretat interior.

També es detalla al jutge Llarena que, una vegada coneguda la fugida de Puigdemont, el Ministeri d’Interior va impartir instruccions al cap superior de Policia i al general en cap de Zona de la Guàrdia Civil, a través del delegat del Govern a Catalunya, perquè, d’una banda, «s’activessin els recursos operatius i d’intel·ligència extraordinaris dels dos cossos» per localitzar i procedir a la detenció de l’expresident. Aquests dispositius van actuar fins a les 24 hores del dissabte 10 d’agost, sense que tinguessin cap resultat.